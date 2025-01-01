Спектакль Владимир Коренев «Не только человек-амфибия!..»

23 апреля в 19:00 в Центральном дом5 работников искусств к 85-летию выдающегося актера театра и кино, народного артиста РФ Владимира Коренева, пройдет уникальное мероприятие, посвященное его многогранной карьере и жизни.
В рамках мероприятия также состоится премьера документального фильма «Человек», в котором представлена жизнь и творчество Владимира Коренева.
Вечер будет вести актриса, режиссер и ученица В.Б. Коренева — Милана Шахова. Ее участие добавит особую теплоту и личный взгляд на творчество мастера.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, которое позволит глубже понять личность и искусство одного из самых ярких актеров нашего времени.