Владимир Коренев «Не только человек-амфибия!..»
Киноафиша Владимир Коренев «Не только человек-амфибия!..»

Спектакль Владимир Коренев «Не только человек-амфибия!..»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Творческий вечер Владимира Коренева в Москве

23 апреля в 19:00 в Центральном дом5 работников искусств к 85-летию выдающегося актера театра и кино, народного артиста РФ Владимира Коренева, пройдет уникальное мероприятие, посвященное его многогранной карьере и жизни.

Участники вечера

На сцене встретятся:

  • Заслуженная артистка РФ А.К. Константинова
  • И.В. Коренева
  • Народный артист РСФСР А.А. Голобородько
  • Народная артистка РСФСР Л.А. Лужина
  • Коллеги, друзья и ученики В.Б. Коренева

Премьера документального фильма «Человек»

В рамках мероприятия также состоится премьера документального фильма «Человек», в котором представлена жизнь и творчество Владимира Коренева.

Ведущая вечера

Вечер будет вести актриса, режиссер и ученица В.Б. Коренева — Милана Шахова. Ее участие добавит особую теплоту и личный взгляд на творчество мастера.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, которое позволит глубже понять личность и искусство одного из самых ярких актеров нашего времени.

