Спектакль Владимир Коренев «Не только человек-амфибия!..»

Творческий вечер Владимира Коренева в Москве

23 апреля в 19:00 в Центральном дом5 работников искусств к 85-летию выдающегося актера театра и кино, народного артиста РФ Владимира Коренева, пройдет уникальное мероприятие, посвященное его многогранной карьере и жизни.

Участники вечера

На сцене встретятся:

Заслуженная артистка РФ А.К. Константинова

И.В. Коренева

Народный артист РСФСР А.А. Голобородько

Народная артистка РСФСР Л.А. Лужина

Коллеги, друзья и ученики В.Б. Коренева

Премьера документального фильма «Человек»

В рамках мероприятия также состоится премьера документального фильма «Человек», в котором представлена жизнь и творчество Владимира Коренева.

Ведущая вечера

Вечер будет вести актриса, режиссер и ученица В.Б. Коренева — Милана Шахова. Ее участие добавит особую теплоту и личный взгляд на творчество мастера.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события, которое позволит глубже понять личность и искусство одного из самых ярких актеров нашего времени.