Выставка Владимира Хананова «Листья смоковницы»

Новосибирский государственный художественный музей рад представить выставку работ известного новосибирского художника-графика и графического дизайнера Владимира Хананова. Экспозиция под названием «Листья смоковницы» включает более 60 графических работ из различных серий, среди которых «Библейские сюжеты», «Дон Кихот», «Артисты, клоуны, музыканты» и «Лето в провинции».

Произведения Хананова создают уникальную атмосферу, полную фантазии и ярких образов. Каждый экспонат отражает грани человеческой души, позволяя зрителю сопереживать радостям, трагедиям и мечтам. Посетители выставки смогут задуматься над универсальными истинами, которые каждое произведение передает через глубокие эмоции.

Об авторе

Владимир Хананов родился 1 января 1960 года на юге Алтая. Он учился в студии изобразительных искусств у художника В.В. Тихонова и затем окончил Новоалтайское государственное художественное училище, специализируясь на графическом дизайне. Хананов активно участвует в выставках, обладает значительным опытом в области дизайна и графики.

Художник входил в жюри международного фестиваля дизайна и рекламы «Идея!», а также был участником совместных выставочных проектов, посвященных театру, дизайну и книжной графике. Его работы были представлены на многих фестивалях, включая ММФР (Москва) и «ЕвроЛиния» (Минск).

Информация о выставке

Выставка «Листья смоковницы» будет работать с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Вы можете посетить музей по адресу: ул. Свердлова, 10. Также выставка является участником программы Пушкинская карта.