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Владимир Дмитриев. Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева
Киноафиша Владимир Дмитриев. Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева

Владимир Дмитриев. Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева

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О выставке

Выставка «Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева» в Музее музыки

С 13 ноября 2026 года по 6 апреля 2027 года в Шереметевском дворце пройдет выставка, посвященная выдающемуся театральному художнику и сценографу Владимиру Владимировичу Дмитриеву. Этот талантливый мастер, ученик Кузьмы Петрова-Водкина и Всеволода Мейерхольда, оставил значительный след в истории театра, оформляя более 150 спектаклей в Москвe и Ленинграде.

Творческий путь Дмитриева

Дмитриев известен своей способностью чувствовать дух времени и увлечённо следовать за новыми режиссерскими идеями. Его уникальные декорации создавали неповторимую атмосферу на сцене, позволяя зрителям полностью погружаться в действие.

Уникальные экспонаты выставки

На выставке представят множество работ художника, включая эскизы, живописные полотна и редкие фотографии. Многие из этих произведений будут показаны впервые. Экспонаты поступят не только из коллекции Музея музыки, но и из московских собраний, таких как МХАТ и Большой Театр, ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Наследие Дмитриева

Самая объемная часть экспозиции будет посвящена наследию семьи художника. Внук Владимира Дмитриева, Дмитрий Чуковский, поделится сокровищами своей коллекции, открывая зрителям новую грань великого таланта.

Выставка станет не только данью памяти Дмитриеву, но и важной вехой в культурной жизни Санкт-Петербурга, приглашая зрителей насладиться искусством и узнать больше о выдающемся деятеле театра.

Место проведения

Шереметевский дворец (Полярный флигель) находится по адресу: Набережная реки Фонтанки, 34.

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
16 августа воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
17 августа понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
18 августа вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19 августа среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
20 августа четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
21 августа пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
22 августа суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
23 августа воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
24 августа понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
25 августа вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
26 августа среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
27 августа четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
28 августа пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
29 августа суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
30 августа воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
31 августа понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
1 сентября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
2 сентября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
3 сентября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
4 сентября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
5 сентября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
6 сентября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
7 сентября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
8 сентября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
9 сентября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10 сентября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
11 сентября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
12 сентября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
13 сентября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
14 сентября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
15 сентября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
16 сентября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
17 сентября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
18 сентября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19 сентября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
20 сентября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
21 сентября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
22 сентября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
23 сентября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
24 сентября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
25 сентября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
26 сентября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
27 сентября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
28 сентября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
29 сентября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
30 сентября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
1 октября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
2 октября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
3 октября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
4 октября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
5 октября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
6 октября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
7 октября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
8 октября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
9 октября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10 октября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
11 октября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
12 октября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
13 октября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
14 октября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
15 октября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
16 октября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
17 октября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
18 октября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19 октября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
20 октября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
21 октября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
22 октября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
23 октября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
24 октября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
25 октября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
26 октября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
27 октября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
28 октября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
29 октября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
30 октября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
31 октября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
1 ноября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
2 ноября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
3 ноября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
4 ноября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
5 ноября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
6 ноября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
7 ноября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
8 ноября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
9 ноября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10 ноября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
11 ноября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
12 ноября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
13 ноября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
14 ноября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
15 ноября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
16 ноября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
17 ноября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
18 ноября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19 ноября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
20 ноября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
21 ноября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
22 ноября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
23 ноября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
24 ноября вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
25 ноября среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
26 ноября четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
27 ноября пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
28 ноября суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
29 ноября воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
30 ноября понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
1 декабря вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
2 декабря среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
3 декабря четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
4 декабря пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
5 декабря суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
6 декабря воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
7 декабря понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
8 декабря вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
9 декабря среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10 декабря четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
11 декабря пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
12 декабря суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
13 декабря воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
14 декабря понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
15 декабря вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
16 декабря среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
17 декабря четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
18 декабря пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19 декабря суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
20 декабря воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
21 декабря понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
22 декабря вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
23 декабря среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
24 декабря четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
25 декабря пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
26 декабря суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
27 декабря воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
28 декабря понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
29 декабря вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
30 декабря среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
31 декабря четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
1 января пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
2 января суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
3 января воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
4 января понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
5 января вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
6 января среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
7 января четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
8 января пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
9 января суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10 января воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
11 января понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
12 января вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
13 января среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
14 января четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
15 января пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
16 января суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
17 января воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
18 января понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19 января вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
20 января среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
21 января четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
22 января пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
23 января суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
24 января воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
25 января понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
26 января вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
27 января среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
28 января четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
29 января пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
30 января суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
31 января воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
1 февраля понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
2 февраля вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
3 февраля среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
4 февраля четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
5 февраля пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
6 февраля суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
7 февраля воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
8 февраля понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
9 февраля вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10 февраля среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
11 февраля четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
12 февраля пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
13 февраля суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
14 февраля воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
15 февраля понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
16 февраля вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
17 февраля среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
18 февраля четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19 февраля пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
20 февраля суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
21 февраля воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
22 февраля понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
23 февраля вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
24 февраля среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
25 февраля четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
26 февраля пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
27 февраля суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
28 февраля воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
1 марта понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
2 марта вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
3 марта среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
4 марта четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
5 марта пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
6 марта суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
7 марта воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
8 марта понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
9 марта вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
10 марта среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
11 марта четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
12 марта пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
13 марта суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
14 марта воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
15 марта понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
16 марта вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
17 марта среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
18 марта четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
19 марта пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
20 марта суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
21 марта воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
22 марта понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
23 марта вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
24 марта среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
25 марта четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
26 марта пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
27 марта суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
28 марта воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
29 марта понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
30 марта вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
31 марта среда
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
1 апреля четверг
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
2 апреля пятница
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
3 апреля суббота
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
4 апреля воскресенье
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
5 апреля понедельник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34
6 апреля вторник
09:00
Музей музыки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 34

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Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности
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16 августа в 09:00 Эрмитаж
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Лекция «И всюду страсти роковые...»

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