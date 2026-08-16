Выставка «Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева» в Музее музыки

С 13 ноября 2026 года по 6 апреля 2027 года в Шереметевском дворце пройдет выставка, посвященная выдающемуся театральному художнику и сценографу Владимиру Владимировичу Дмитриеву. Этот талантливый мастер, ученик Кузьмы Петрова-Водкина и Всеволода Мейерхольда, оставил значительный след в истории театра, оформляя более 150 спектаклей в Москвe и Ленинграде.

Творческий путь Дмитриева

Дмитриев известен своей способностью чувствовать дух времени и увлечённо следовать за новыми режиссерскими идеями. Его уникальные декорации создавали неповторимую атмосферу на сцене, позволяя зрителям полностью погружаться в действие.

Уникальные экспонаты выставки

На выставке представят множество работ художника, включая эскизы, живописные полотна и редкие фотографии. Многие из этих произведений будут показаны впервые. Экспонаты поступят не только из коллекции Музея музыки, но и из московских собраний, таких как МХАТ и Большой Театр, ГЦТМ им. А. А. Бахрушина.

Наследие Дмитриева

Самая объемная часть экспозиции будет посвящена наследию семьи художника. Внук Владимира Дмитриева, Дмитрий Чуковский, поделится сокровищами своей коллекции, открывая зрителям новую грань великого таланта.

Выставка станет не только данью памяти Дмитриеву, но и важной вехой в культурной жизни Санкт-Петербурга, приглашая зрителей насладиться искусством и узнать больше о выдающемся деятеле театра.

Место проведения

Шереметевский дворец (Полярный флигель) находится по адресу: Набережная реки Фонтанки, 34.