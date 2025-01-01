Концерт Владимира Девятова: открытие 27-го театрального сезона

12 сентября 2025 года в Москве, по адресу ул. Барклая, д. 9, состоится сольный концерт выдающегося исполнителя русской народной песни и романса Владимира Девятова. Этот концерт станет официальным открытием 27-го театрального сезона и обещает стать одним из самых ярких событий осени.

Мастерство и уникальный голос

Владимир Девятов — Народный артист России, который за свою карьеру завоевал признание не только на родине, но и за ее пределами. Его уникальный голос и мастерство исполнения делают каждое выступление незабываемым событием для зрителей. На протяжении года поклонники могли наблюдать специальные программы о юбилее артиста на таких каналах, как Первый канал, Россия 1 и ТВЦ. По многочисленным просьбам телезрителей Владимир решил подарить своим фанатам этот концерт в Москве.

Уникальное звучание и новый альбом

На сцене Владимира будет сопровождать молодая и креативная фолк-группа «ЯR-Марка», что добавит новизны в традиционные музыкальные произведения. Зрители смогут насладиться не только всеми любимыми хитами русской народной и советской песни, но также услышат композиции из нового альбома певца и эксклюзивные премьеры! Каждое музыкальное произведение будет представлено как маленький спектакль с уникальным звучанием и сценографией, что сделает вечер поистине волшебным.

Фольклорный центр «Москва» — идеальная площадка

Фольклорный центр «Москва», где пройдет это мероприятие, является идеальной площадкой для такого рода концертов благодаря своей атмосфере и высококачественной акустике. Это место стало настоящим центром культурной жизни столицы, привлекая любителей искусства со всей страны.

Приобретение билетов

Не упустите возможность стать частью этого значимого события! Билеты на концерт Владимира Девятова можно купить онлайн от 500 ₽ прямо сейчас — спешите приобрести свои места заранее! Концерт имеет возрастные ограничения 6+, так что приходите всей семьей наслаждаться великолепной музыкой!

Ждем вас на концерте-открытии 27-го театрального сезона! Не пропустите шанс увидеть живое выступление одного из лучших исполнителей нашей эпохи — это будет незабываемо!