Выставка в музее Анны Ахматовой: Вдохновение творчества Владимира Цивина

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме приглашает посетителей на уникальную выставку, рассказывающую о творчестве скульптора Владимира Цивина и его философском подходе к созданию произведений. Экспозиция включает работы, переосмысленные четырьмя талантливыми художниками-архитекторами: Анной Ильиной, Иваном Кожиным, Сергеем Падалко и Юрием Сучковым.

Четыре независимых пространства

Название выставки «Стансы» происходит от итальянского слова «stanze», что означает «комната» или «пространство». Каждая часть выставки представляет собой самодостаточное пространство с уникальной концепцией и эстетикой, отражающей различные аспекты творчества Владимира Цивина.

Мастерская и библейский цикл

Выставку открывает «Мастерская», оформленная Сергеем Падалко. Она представляет собой сборник малых форм, которые вместе рассказывают о творческом пути скульптора. Здесь представлены три значимых сюжетa, связанные с Иосифом Бродским, Анной Ахматовой и Владимиром Шилейко.

Далее зрителей ждёт экспозиция «Библейский цикл» от Юрия Сучкова, где скульптурные образы Ахматовой погружают в атмосферу пустынной красоты и величия библейского пейзажа.

Памятник, которого нет

Интригующая часть выставки, созданная Иваном Кожиным, посвящена истории памятника Иосифу Бродскому, который был спроектирован Цивиным, но так и не был реализован. Экспозиция исследует концепцию архитектурного памятника, который должен был стать частью городской среды.

Шумерский цикл и влияние древности

Завершает выставку «Шумерский цикл» от Анны Ильиной. Эта часть включает как скульптуры, так и графические работы, вдохновленные древней цивилизацией. Здесь находятся глиняные объемы с восточными текстами молитв и чистые скульптуры, которые находят перекличку с переводами произведений Владимира Шилейко. Это обращение к древним истокам имеет важное значение для понимания влияния на поэтическое сознание Анны Ахматовой.

Выставка демонстрирует как через призму каждого художника можно глубже понять уникальное видение Владимира Цивина. Работы, представленные в музее, являются важной частью его творческого наследия.

Куратор: Светлана Грушевская