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Владимир Цивин. Стансы
Киноафиша Владимир Цивин. Стансы

Владимир Цивин. Стансы

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О выставке

Выставка в музее Анны Ахматовой: Вдохновение творчества Владимира Цивина

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме приглашает посетителей на уникальную выставку, рассказывающую о творчестве скульптора Владимира Цивина и его философском подходе к созданию произведений. Экспозиция включает работы, переосмысленные четырьмя талантливыми художниками-архитекторами: Анной Ильиной, Иваном Кожиным, Сергеем Падалко и Юрием Сучковым.

Четыре независимых пространства

Название выставки «Стансы» происходит от итальянского слова «stanze», что означает «комната» или «пространство». Каждая часть выставки представляет собой самодостаточное пространство с уникальной концепцией и эстетикой, отражающей различные аспекты творчества Владимира Цивина.

Мастерская и библейский цикл

Выставку открывает «Мастерская», оформленная Сергеем Падалко. Она представляет собой сборник малых форм, которые вместе рассказывают о творческом пути скульптора. Здесь представлены три значимых сюжетa, связанные с Иосифом Бродским, Анной Ахматовой и Владимиром Шилейко.

Далее зрителей ждёт экспозиция «Библейский цикл» от Юрия Сучкова, где скульптурные образы Ахматовой погружают в атмосферу пустынной красоты и величия библейского пейзажа.

Памятник, которого нет

Интригующая часть выставки, созданная Иваном Кожиным, посвящена истории памятника Иосифу Бродскому, который был спроектирован Цивиным, но так и не был реализован. Экспозиция исследует концепцию архитектурного памятника, который должен был стать частью городской среды.

Шумерский цикл и влияние древности

Завершает выставку «Шумерский цикл» от Анны Ильиной. Эта часть включает как скульптуры, так и графические работы, вдохновленные древней цивилизацией. Здесь находятся глиняные объемы с восточными текстами молитв и чистые скульптуры, которые находят перекличку с переводами произведений Владимира Шилейко. Это обращение к древним истокам имеет важное значение для понимания влияния на поэтическое сознание Анны Ахматовой.

Выставка демонстрирует как через призму каждого художника можно глубже понять уникальное видение Владимира Цивина. Работы, представленные в музее, являются важной частью его творческого наследия.

Куратор: Светлана Грушевская

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16 августа воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
17 августа понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
18 августа вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
19 августа среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
20 августа четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
21 августа пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
22 августа суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
23 августа воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
24 августа понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
25 августа вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
26 августа среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
27 августа четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
28 августа пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
29 августа суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
30 августа воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
31 августа понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
1 сентября вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
2 сентября среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
3 сентября четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
4 сентября пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
5 сентября суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
6 сентября воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
7 сентября понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
8 сентября вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
9 сентября среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
10 сентября четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
11 сентября пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
12 сентября суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
13 сентября воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
14 сентября понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
15 сентября вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
16 сентября среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
17 сентября четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
18 сентября пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
19 сентября суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
20 сентября воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
21 сентября понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
22 сентября вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
23 сентября среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
24 сентября четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
25 сентября пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
26 сентября суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
27 сентября воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
28 сентября понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
29 сентября вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
30 сентября среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
1 октября четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
2 октября пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
3 октября суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
4 октября воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
5 октября понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
6 октября вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
7 октября среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
8 октября четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
9 октября пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
10 октября суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
11 октября воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
12 октября понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
13 октября вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
14 октября среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
15 октября четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
16 октября пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
17 октября суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
18 октября воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
19 октября понедельник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
20 октября вторник
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
21 октября среда
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
22 октября четверг
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
23 октября пятница
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
24 октября суббота
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53
25 октября воскресенье
09:00
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-Петербург, Литейный просп., 53

Фотографии

Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы Владимир Цивин. Стансы

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