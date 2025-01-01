Новый дискуссионный клуб в Эссе: Роберт Гласпер и его влияние на современную музыку

Приглашаем вас принять участие в новом дискуссионном клубе, который пройдет в Эссе. Темой встречи станет американский джазовый пианист и продюсер Роберт Гласпер. Ведущим вечера выступит Владимир Чен, известный DJ, BBoy и MC под псевдонимом Chensky.

О спикере

Владимир Чен — культовая фигура в музыкальной среде Ростова-на-Дону. Его достижения включают:

Танцор и хореограф;

Преподаватель с более чем 9-летним стажем;

Победитель фестивалей и презентер мастер-классов по Югу России;

Участник экспериментального театрально-танцевального перформанса "Пролог", организованного голландским режиссёром Андре “Drosha” Греховым;

Организатор фестивалей уличного искусства федерального масштаба;

Организатор лекций о создании и развитии Хип-Хоп культуры и истории уличного танца.

О Роберте Гласпере

На встрече мы обсудим влияние Гласпера на современную контемпорари-джаз сцену. Его творчество тесно связано с основными деятелями хип-хопа, R'n'B и нео-соула. Гласпер переосмысляет границы между жанрами, создавая уникальный музыкальный стиль, который находит отклик у слушателей по всему миру.

Не упустите возможность присоединиться к обсуждению и узнать больше о влиянии Роберта Гласпера на музыку сегодняшнего дня и его взаимодействии с другими жанрами!