Владимир Чен. Джаз — всему голова!

Разговоры о музыке: Soulquarians в Эссе

Приглашаем вас на новую лекцию в дискуссионном клубе Эссе, где мы погрузимся в мир музыки и обсудим влияние музыкального объединения Soulquarians. Это событие станет отличной возможностью для меломанов и всех, кто интересуется современными музыкальными жанрами.

Тема лекции

В центре внимания — Soulquarians, уникальное музыкальное объединение, состоящее из знаковых артистов R'n'B, Hip-Hop и Neosoul сцен конца 90-х годов. Мы познакомимся с такими знаменитостями, как Erykah Badu, QuestLove, D'Angelo, J Dilla и Mos Def. Также обсудим важность студии звукозаписи Electric Lady, где создавались многие культовые треки.

Спикер вечера

Лекцию проведет Владимир Чен, известный в музыкальной среде Ростова-на-Дону как DJ/BBoy/MC Chensky. Он является:

Тёрнтейблистом и ценителем фанка, хип-хопа, ритм-н-блюза, нео-соула и хаус-музыки.

Резидентом музыкального объединения Propaganda Machine by Surf Coffee.

Преподавателем в школе Tochka DJ.

Участником объединения MoveDjSpace, которое развивает диджеинг и тёрнтаблизм в России.

Дополнительная информация о Владимире Чене

Владимир — культовая фигура в Ростове-на-Дону. Его опыт включает:

9 лет преподавательской деятельности.

Победы на фестивалях и проведение мастер-классов по Югу России.

Участие в экспериментальном театрально-танцевальном перформансе «Пролог» под руководством голландского режиссёра Andre “Drosha” Grekhov.

Организацию фестивалей уличного искусства федерального масштаба и лекций о Хип-Хоп культуре.

Приглашаем всех любителей музыки!

Не упустите возможность узнать больше о Soulquarians и их влиянии на современную музыку. Ждем музыкантов, меломанов и всех интересующихся на нашем мероприятии!