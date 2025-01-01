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Киноафиша Владимир Чен. Джаз — всему голова!

Владимир Чен. Джаз — всему голова!

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Разговоры о музыке: Soulquarians в Эссе

Приглашаем вас на новую лекцию в дискуссионном клубе Эссе, где мы погрузимся в мир музыки и обсудим влияние музыкального объединения Soulquarians. Это событие станет отличной возможностью для меломанов и всех, кто интересуется современными музыкальными жанрами.

Тема лекции

В центре внимания — Soulquarians, уникальное музыкальное объединение, состоящее из знаковых артистов R'n'B, Hip-Hop и Neosoul сцен конца 90-х годов. Мы познакомимся с такими знаменитостями, как Erykah Badu, QuestLove, D'Angelo, J Dilla и Mos Def. Также обсудим важность студии звукозаписи Electric Lady, где создавались многие культовые треки.

Спикер вечера

Лекцию проведет Владимир Чен, известный в музыкальной среде Ростова-на-Дону как DJ/BBoy/MC Chensky. Он является:

  • Тёрнтейблистом и ценителем фанка, хип-хопа, ритм-н-блюза, нео-соула и хаус-музыки.
  • Резидентом музыкального объединения Propaganda Machine by Surf Coffee.
  • Преподавателем в школе Tochka DJ.
  • Участником объединения MoveDjSpace, которое развивает диджеинг и тёрнтаблизм в России.

Дополнительная информация о Владимире Чене

Владимир — культовая фигура в Ростове-на-Дону. Его опыт включает:

  • 9 лет преподавательской деятельности.
  • Победы на фестивалях и проведение мастер-классов по Югу России.
  • Участие в экспериментальном театрально-танцевальном перформансе «Пролог» под руководством голландского режиссёра Andre “Drosha” Grekhov.
  • Организацию фестивалей уличного искусства федерального масштаба и лекций о Хип-Хоп культуре.

Приглашаем всех любителей музыки!

Не упустите возможность узнать больше о Soulquarians и их влиянии на современную музыку. Ждем музыкантов, меломанов и всех интересующихся на нашем мероприятии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 26 июля
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
14:00 от 500 ₽

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