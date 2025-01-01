Владимир Чен. Джаз — всему голова!

Приглашаем вас на новую лекцию в дискуссионном клубе Эссе, где мы погрузимся в мир музыки и обсудим влияние музыкального объединения Soulquarians. Это событие станет отличной возможностью для меломанов и всех, кто интересуется современными музыкальными жанрами.
В центре внимания — Soulquarians, уникальное музыкальное объединение, состоящее из знаковых артистов R'n'B, Hip-Hop и Neosoul сцен конца 90-х годов. Мы познакомимся с такими знаменитостями, как Erykah Badu, QuestLove, D'Angelo, J Dilla и Mos Def. Также обсудим важность студии звукозаписи Electric Lady, где создавались многие культовые треки.
Лекцию проведет Владимир Чен, известный в музыкальной среде Ростова-на-Дону как DJ/BBoy/MC Chensky. Он является:
Владимир — культовая фигура в Ростове-на-Дону. Его опыт включает:
Не упустите возможность узнать больше о Soulquarians и их влиянии на современную музыку. Ждем музыкантов, меломанов и всех интересующихся на нашем мероприятии!