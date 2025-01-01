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Владимир Бухаров
Билеты от 750₽
Киноафиша Владимир Бухаров

Владимир Бухаров

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Владимир Бухаров: Искрометный юмор и откровенные темы на сцене

12 лет бальных танцев не прошли даром для Владимира Бухарова. Теперь он успешно исполняет филигранные па в комедии, привнося в свои выступления элементы артистизма и харизмы.

Откровенные шутки и искренний юмор

В своих выступлениях Бухаров не боится затрагивать самые откровенные темы. Он искренне делится личными историями, включая опыт лечения хламидий и участие в групповых свингер-пати. Эти откровения делают его шутки не только смешными, но и сексуально просветительскими, что добавляет особую изюминку его выступлениям.

Стендап в Москве

Владимир Бухаров стал одним из первых организаторов стендапа в Москве и одним из основателей Stand-up Club №1. Этот клуб сыграл ключевую роль в развитии комедийной сцены столицы.

Подкаст «Бухарог лайв»

Сегодня Бухаров ведет ежедневный подкаст «Бухарог лайв», где в прямом эфире общается с комиками и обсуждает актуальные темы. Это возможность для зрителей не только посмеяться, но и узнать больше о жизни и творчестве любимых артистов.

Не упустите шанс увидеть Владимира Бухарова в его новом спектакле. Его комедия — это не только смех, но и повод задуматься о важнейших аспектах жизни. Приходите и готовьтесь к искренним эмоциям и ярким впечатлениям!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
21:00 от 750 ₽

Фотографии

Владимир Бухаров

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