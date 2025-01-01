Выставка Владимира Анискина «Шедевры микроискусства» в Уфе

Уникальная выставка микроминиатюр «Шедевры микроискусства» новосибирского мастера Владимира Анискина открывает свои двери в Уфе. Микроминиатюра — это редкий вид искусства, где создаются удивительные творения под микроскопом. Эти произведения искусства иногда настолько малы, что их невозможно разглядеть невооруженным глазом.

Творчество Владимира Анискина

Каждый экспонат выставки создается исключительно вручную под микроскопом. Некоторые мелкие работы Владимира Анискина выполняются между ударами его сердца, что добавляет особую интимность и уникальность каждому творению. Мастер — доктор физико-математических наук и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса.

Что увидеть на выставке?

Посетителей ждут настоящие шедевры: самая маленькая копия монеты, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, караван верблюдов в игольном ушке, подкованная блоха, самая маленькая книга в мире и множество других уникальных творений. Эти миниатюры способны удивить даже самых искушенных зрителей.

Выставка станет прекрасной возможностью прикоснуться к удивительному миру микроискусства и увидеть, как искусство может быть не только большим, но и невероятно маленьким.