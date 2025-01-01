Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Владимир Алипов. Гиперсеть внутри головы
Билеты от 2700₽
Киноафиша Владимир Алипов. Гиперсеть внутри головы

Владимир Алипов. Гиперсеть внутри головы

16+
Возраст 16+
Билеты от 2700₽

О концерте/спектакле

Лекция о мозге в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на уникальную лекцию нейробиолога Владимира Алипова в лектории «Прямая речь». Научные исследования мозга достигли значительных успехов, но многие вопросы остаются без ответа. Как передаётся сигнал по нейрону? Что такое сознание? Почему мы осознаём свои реакции на мир? Эти и другие загадки разгадает наш спикер.

Темы лекции

  • Почему мозг — это не просто набор нейронов, а сложная гиперсеть;
  • Как нейронные вспышки формируют субъективный опыт;
  • Что такое квалиа — «внутреннее ощущение» цвета, боли или удовольствия;
  • Почему даже самые продвинутые нейросети пока не могут чувствовать.

Владимир Алипов поднимет важные вопросы: существует ли сознание у рыб, червей и искусственного интеллекта? Как современные исследования нейробиологии пытаются ответить на «трудную проблему сознания» и что произойдет, когда мы получим эти ответы? Вы узнаете об этом и многом другом на нашей лекции.

О спикере

Владимир Алипов — врач, нейробиолог и популяризатор науки, специализирующийся на механизмах памяти. Его знания и опыт обеспечат глубокое погружение в самую передовую часть науки.

Информация о мероприятии

  • Продолжительность: примерно 1 час 30 минут;
  • Рекомендуемый возраст: 16+;
  • Формат: присутствие в зале и онлайн-трансляция.

Не упустите возможность открыть для себя мир нейробиологии и лучше понять, как формируется «я»! Мы ждем вас!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 2700 ₽

В ближайшие дни

Айвазовский. Кандинский. Живые полотна
0+
Интерактивный Классическое искусство
Айвазовский. Кандинский. Живые полотна
1 августа в 11:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 500 ₽
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
16+
Мастер-класс Интерактивный
Свидание: выставка + мастер-класс на выбор (ИИ или Руны)
29 августа в 17:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 5000 ₽
Лаборатория цвета
6+
Перформанс Интерактивный Видео Инсталляция Новые медиа Современное искусство
Лаборатория цвета
2 августа в 11:00 Digital Art Центр «Внутришоу»
от 1090 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше