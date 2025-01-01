Лекция о мозге в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на уникальную лекцию нейробиолога Владимира Алипова в лектории «Прямая речь». Научные исследования мозга достигли значительных успехов, но многие вопросы остаются без ответа. Как передаётся сигнал по нейрону? Что такое сознание? Почему мы осознаём свои реакции на мир? Эти и другие загадки разгадает наш спикер.

Темы лекции

Почему мозг — это не просто набор нейронов, а сложная гиперсеть;

Как нейронные вспышки формируют субъективный опыт;

Что такое квалиа — «внутреннее ощущение» цвета, боли или удовольствия;

Почему даже самые продвинутые нейросети пока не могут чувствовать.

Владимир Алипов поднимет важные вопросы: существует ли сознание у рыб, червей и искусственного интеллекта? Как современные исследования нейробиологии пытаются ответить на «трудную проблему сознания» и что произойдет, когда мы получим эти ответы? Вы узнаете об этом и многом другом на нашей лекции.

О спикере

Владимир Алипов — врач, нейробиолог и популяризатор науки, специализирующийся на механизмах памяти. Его знания и опыт обеспечат глубокое погружение в самую передовую часть науки.

Информация о мероприятии

Продолжительность: примерно 1 час 30 минут;

примерно 1 час 30 минут; Рекомендуемый возраст: 16+;

16+; Формат: присутствие в зале и онлайн-трансляция.

Не упустите возможность открыть для себя мир нейробиологии и лучше понять, как формируется «я»! Мы ждем вас!