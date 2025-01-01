Приглашаем вас на уникальную лекцию нейробиолога Владимира Алипова в лектории «Прямая речь». Научные исследования мозга достигли значительных успехов, но многие вопросы остаются без ответа. Как передаётся сигнал по нейрону? Что такое сознание? Почему мы осознаём свои реакции на мир? Эти и другие загадки разгадает наш спикер.
Владимир Алипов поднимет важные вопросы: существует ли сознание у рыб, червей и искусственного интеллекта? Как современные исследования нейробиологии пытаются ответить на «трудную проблему сознания» и что произойдет, когда мы получим эти ответы? Вы узнаете об этом и многом другом на нашей лекции.
Владимир Алипов — врач, нейробиолог и популяризатор науки, специализирующийся на механизмах памяти. Его знания и опыт обеспечат глубокое погружение в самую передовую часть науки.
Не упустите возможность открыть для себя мир нейробиологии и лучше понять, как формируется «я»! Мы ждем вас!