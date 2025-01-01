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Влад Соколовский VS20
Киноафиша Влад Соколовский VS20

Влад Соколовский VS20

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Музыка и театр: Презентация DJ-перфоманса VS20

Популярный российский певец и актёр, основатель проекта VS20, представляет новый DJ-перфоманс, который объединяет в себе элементы techno-house и progressive с живым вокалом. Это уникальное сочетание обещает перенести зрителей в мир музыкальной экспериментации и ярких эмоций.

О проекте VS20

Проект VS20 уже успел завоевать популярность на музыкальной сцене. Его основатель вошел в топ-10 мирового чарта Beatport в категории progressive с композицией «Feel high» и в топ-30 с треком «Like a fire» в категории techno. Это подтверждает высокое качество и востребованность творчества исполнителя.

Что ожидать от спектакля

Зрителей ждет не только зажигательная музыка, но и визуальное оформление, которое создаст неповторимую атмосферу. Уникальные световые инсталляции и художественные элементы подчеркивают каждую ноту, делая выступление поистине незабываемым.

Интересные факты

  • VS20 активно сотрудничает с разными артистами, что делает каждое выступление уникальным.
  • Проект уже получил признание на нескольких международных музыкальных фестивалях.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального события! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 29 августа
Архитектор Краснодар, Красная, 118
22:00 от 2000 ₽

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