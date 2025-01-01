Влад Соколовский VS20

Музыка и театр: Презентация DJ-перфоманса VS20

Популярный российский певец и актёр, основатель проекта VS20, представляет новый DJ-перфоманс, который объединяет в себе элементы techno-house и progressive с живым вокалом. Это уникальное сочетание обещает перенести зрителей в мир музыкальной экспериментации и ярких эмоций.

О проекте VS20

Проект VS20 уже успел завоевать популярность на музыкальной сцене. Его основатель вошел в топ-10 мирового чарта Beatport в категории progressive с композицией «Feel high» и в топ-30 с треком «Like a fire» в категории techno. Это подтверждает высокое качество и востребованность творчества исполнителя.

Что ожидать от спектакля

Зрителей ждет не только зажигательная музыка, но и визуальное оформление, которое создаст неповторимую атмосферу. Уникальные световые инсталляции и художественные элементы подчеркивают каждую ноту, делая выступление поистине незабываемым.

Интересные факты

VS20 активно сотрудничает с разными артистами, что делает каждое выступление уникальным.

Проект уже получил признание на нескольких международных музыкальных фестивалях.

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