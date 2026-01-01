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Влад Полянский. Из Воронежа с любовью!
Киноафиша Влад Полянский. Из Воронежа с любовью!

Влад Полянский. Из Воронежа с любовью!

6+
Возраст 6+

О концерте

Первый сольный концерт Влада Полянского

Дорогие зрители! У вас есть уникальная возможность стать частью первого сольного концерта талантливого исполнителя Влада Полянского. Это событие, безусловно, станет ярким музыкальным событием этого года!

Влад Полянский и его музыка

Влад Полянский — артист, чья музыка сочетает в себе элементы попа и авторской песни. Его тексты пронизаны личными переживаниями и искренностью, что делает их особенно близкими слушателям. За его плечами уже несколько успешных проектов, и сейчас он готов презентовать свои новые композиции.

Поддержка Бенда

На сцене Влад будет выступать при поддержке музыкального коллектива Бенд, который известен своими яркими аранжировками и профессиональным исполнением. Их сотрудничество обещает стать настоящим украшением концерта.

Что вас ожидает

Концерт ожидает необычная программа, включая как известные хиты, так и совершенно новые произведения. Вы сможете насладиться живым исполнением, атмосфера которого создаст чувство близости между артистом и зрителем.

Не упустите возможность увидеть и услышать Влада Полянского в уникальном формате! Будьте внимательны, количество мест ограничено.

Купить билет на концерт Влад Полянский. Из Воронежа с любовью!

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В других городах
Октябрь
3 октября суббота
19:00
Palazzo Воронеж, Московский просп., 9, ДК им. Коминтерна

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