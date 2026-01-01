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Влад Кобяков
Киноафиша Влад Кобяков

Влад Кобяков

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О концерте

Семейное шоу Влада Кобякова в Нижнем Новгороде

Видеоблогер и певец Влад Кобяков, известный своим хитом «Пушка», который собрал сотни миллионов прослушиваний, презентует яркое семейное шоу в Нижнем Новгороде. Кобяков, обладающий более 10 миллионами подписчиков в социальных сетях, приглашает гостей на уникальное мероприятие с челленджами, подарками и интерактивами.

Что ожидать от концерта

Шоу Влада Кобякова — это не просто концерт! В программе предусмотрены танцы, песни и, конечно же, незабываемые эмоции как для детей, так и для взрослых. Это отличный способ провести время с семьей в атмосфере творчества и веселья.

Индивидуальная фотосессия

После концерта все гости смогут сделать индивидуальную фотосессию с артистом. Для этого необходимо иметь мерч, который будет доступен для покупки на входе в концертный зал. Это прекрасная возможность запечатлеть яркие моменты вечера и пообщаться с Кобяковым лично.

Не упустите возможность!

Обеспечьте своему ребенку настоящий праздник, полон радости и веселья. Концерт Влада Кобякова подарит вам незабываемые впечатления и заряд положительных эмоций!

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В других городах
Октябрь
6 октября вторник
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 1200 ₽

Фотографии

Влад Кобяков Влад Кобяков Влад Кобяков

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