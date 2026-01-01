Семейное шоу Влада Кобякова в Нижнем Новгороде

Видеоблогер и певец Влад Кобяков, известный своим хитом «Пушка», который собрал сотни миллионов прослушиваний, презентует яркое семейное шоу в Нижнем Новгороде. Кобяков, обладающий более 10 миллионами подписчиков в социальных сетях, приглашает гостей на уникальное мероприятие с челленджами, подарками и интерактивами.

Что ожидать от концерта

Шоу Влада Кобякова — это не просто концерт! В программе предусмотрены танцы, песни и, конечно же, незабываемые эмоции как для детей, так и для взрослых. Это отличный способ провести время с семьей в атмосфере творчества и веселья.

Индивидуальная фотосессия

После концерта все гости смогут сделать индивидуальную фотосессию с артистом. Для этого необходимо иметь мерч, который будет доступен для покупки на входе в концертный зал. Это прекрасная возможность запечатлеть яркие моменты вечера и пообщаться с Кобяковым лично.

Не упустите возможность!

Обеспечьте своему ребенку настоящий праздник, полон радости и веселья. Концерт Влада Кобякова подарит вам незабываемые впечатления и заряд положительных эмоций!