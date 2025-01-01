Космическая Одиссея для всей семьи в Нижнем Новгороде

Приглашаем вас на спектакль «Вкусный Юра», который погрузит вас в мир детских страхов и смелых мечтаний. В центре сюжета — мальчик Юра, который, несмотря на свою храбрость, боится лишь нескольких вещей. Например, он не может уснуть на кровати, ведь под ней прячется... крокодил! Также Юра испытывает страх перед темными комнатами — кто знает, что может скрываться в их тенях? А вдруг его кто-то съест? Говорят, что он очень вкусный!

Юра мечтает стать космонавтом, а это требует настоящей смелости. К счастью, его мама и папа всегда готовы поддержать и помочь преодолеть эти страхи. Спектакль расскажет о том, как важно верить в мечты и как поддержка родителей может помочь ребенку стать смелым и отважным.

История о доброте и мечтах

«Вкусный Юра» — это не просто спектакль, а настоящая история о добрых детско-родительских отношениях, основанная на рассказах Михаила Есеновского. Мы уверены, что каждый зритель найдет в ней что-то свое, ведь это спектакль о мечте и о вере в себя.

После спектакля

Не упустите возможность пообщаться с актерами и героями! После представления у вас будет шанс поближе познакомиться с персонажами, задать вопросы и сделать памятные фотографии.

Приходите всей семьей и насладитесь незабываемым путешествием в мир воображения!