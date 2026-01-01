Спектакль Вкусная история о девочке и великане

История о людоеде, которая хорошо заканчивается

Молодежный театр представляет уникальный русско-французский проект, созданный для маленьких зрителей и их родителей. Режиссером спектакля стала талантливая актриса и режиссер Луиз Левек, а за исполнение ролей отвечают молодые артисты театра под руководством главного режиссера Михаила Заеца.

Главная особенность спектакля заключается в том, что дети дошкольного возраста и их родители станут непосредственными участниками действия. Каждый ребенок получит индивидуальное внимание от артистов, которые создадут атмосферу уюта и дружелюбия. Таким образом, «Вкусная история» станет не только зрелищем, но и интерактивным опытом для малышей.

Спектакль познакомит юных зрителей с основами французского языка в игровой форме. Дети легко запомнят названия блюд французской кухни и услышат веселые французские песенки. Этот проект — новый шаг для Молодежного театра, который, как мы надеемся, привлечет много зрителей и станет востребованным в будущем.

Обратите внимание, что количество мест ограничено из-за особенностей формата спектакля. Рекомендуем заранее позаботиться о билетах!