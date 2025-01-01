Ска-панк праздник в твоем городе: группа «Включай Микрофон!» в туре по России

Группа «Включай Микрофон!» отправляется в концертный тур по городам России, чтобы подарить зрителям заряд бодрости и позитива! Эти музыканты создали уникальный стиль, который они окрестили «Антитлен». Он подходит для всех возрастов и категорий слушателей.

Новый взгляд на живую музыку

Задорные композиции, исполняемые нон-стопом, превращают танцпол в настоящую машину эмоций, объединяющую зрителей в единое целое. Незабываемые мотивы и энергичные ритмы не оставят равнодушными никого!

Премьера в новых городах

Для многих городов это будет дебют группы «Включай Микрофон!», так что ценителями живой музыки такое событие пропускать крайне не рекомендуется. Музыканты осознанно подошли к формированию своей концертной программы: песенный репертуар включает только лучшие и самые запоминающиеся композиции.

Не упустите шанс!

Это отличная возможность провести вечер в компании энергичной музыки и позитивных эмоций. Приходите на концерт «Включай Микрофон!» и ощутите, как зажжётся танцпол! Не упустите свой шанс стать частью этого яркого события.