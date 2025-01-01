Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Включай Микрофон!
Киноафиша Включай Микрофон!

Включай Микрофон!

16+
Возраст 16+

О концерте

Ска-панк праздник в твоем городе: группа «Включай Микрофон!» в туре по России

Группа «Включай Микрофон!» отправляется в концертный тур по городам России, чтобы подарить зрителям заряд бодрости и позитива! Эти музыканты создали уникальный стиль, который они окрестили «Антитлен». Он подходит для всех возрастов и категорий слушателей.

Новый взгляд на живую музыку

Задорные композиции, исполняемые нон-стопом, превращают танцпол в настоящую машину эмоций, объединяющую зрителей в единое целое. Незабываемые мотивы и энергичные ритмы не оставят равнодушными никого!

Премьера в новых городах

Для многих городов это будет дебют группы «Включай Микрофон!», так что ценителями живой музыки такое событие пропускать крайне не рекомендуется. Музыканты осознанно подошли к формированию своей концертной программы: песенный репертуар включает только лучшие и самые запоминающиеся композиции.

Не упустите шанс!

Это отличная возможность провести вечер в компании энергичной музыки и позитивных эмоций. Приходите на концерт «Включай Микрофон!» и ощутите, как зажжётся танцпол! Не упустите свой шанс стать частью этого яркого события.

Купить билет на концерт Включай Микрофон!

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 1300 ₽
15 марта воскресенье
19:00
Арт-пространство «Библиотека» Казань, Кремлевская, 21
от 1300 ₽
20 марта пятница
19:00
Ё-бар Пермь, Дружбы, 34а
от 1300 ₽
21 марта суббота
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1300 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Ozz Челябинск, Энтузиастов, 11
от 1300 ₽
25 марта среда
19:00
Бар без названия Самара, Братьев Коростелевых, 170
от 1300 ₽
27 марта пятница
19:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
11 января в 17:00 Improv Club
от 500 ₽
Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое
6+
Классическая музыка Эстрада
Шоу трех роялей Bel Suono. Лучшее и новое
8 марта в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 2400 ₽
Импровизация в Импров клубе
18+
Юмор
Импровизация в Импров клубе
7 января в 19:30 Improv Club
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше