Танцы и музыка, которые вдохновляют!

Приглашаем вас на Большой сольный концерт Антитлен-банды с интригующим названием «Включай Микрофон!». Это яркое музыкальное событие состоится в рамках традиционного осеннего праздника и обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки!

Пять лет вдохновения

В этом году отмечается 5-летие самого узнаваемого альбома группы — «Вдохновляй и беги». На концерте прозвучат все песни с этого альбома, включая проверенные временем хиты, которые подарили millions слушателей вдохновение и радость.

Не упустите шанс

Кроме того, не обойдется без самого забойного и разбойного репертуара — любимые фанатами композиции из других альбомов также будут исполнены. Разминайте колени с локтями и готовьтесь к жаркому танцевальному вечеру!

Когда и где?

Следите за анонсами на нашем сайте, чтобы не упустить момент и быть в центре музыкального события этой осени. До встречи на танцполе!