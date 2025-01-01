Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Включай Микрофон!
Билеты от 1300₽
Киноафиша Включай Микрофон!

Включай Микрофон!

16+
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Танцы и музыка, которые вдохновляют!

Приглашаем вас на Большой сольный концерт Антитлен-банды с интригующим названием «Включай Микрофон!». Это яркое музыкальное событие состоится в рамках традиционного осеннего праздника и обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки!

Пять лет вдохновения

В этом году отмечается 5-летие самого узнаваемого альбома группы — «Вдохновляй и беги». На концерте прозвучат все песни с этого альбома, включая проверенные временем хиты, которые подарили millions слушателей вдохновение и радость.

Не упустите шанс

Кроме того, не обойдется без самого забойного и разбойного репертуара — любимые фанатами композиции из других альбомов также будут исполнены. Разминайте колени с локтями и готовьтесь к жаркому танцевальному вечеру!

Когда и где?

Следите за анонсами на нашем сайте, чтобы не упустить момент и быть в центре музыкального события этой осени. До встречи на танцполе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
19:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Не Stand Up Леонид Кулаков и Алексей Стахович
18+
Юмор
Не Stand Up Леонид Кулаков и Алексей Стахович
31 августа в 18:30 Stand Up Патрики
от 800 ₽
Рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Классическая музыка
Рок-хиты с симфоническим оркестром
19 декабря в 20:00 Измайлово
от 1600 ₽
Alexey Popov Quartet
6+
Джаз
Alexey Popov Quartet
14 августа в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше