Юбилейный концерт группы «Включай Микрофон!»

Группа «Включай Микрофон!» отмечает десятилетие своего знакового альбома «Приступы гуманизма». Этот релиз стал настоящим прорывом в мире ска-панк музыки, и с момента выхода альбома коллектив уверенно занимает свои позиции в этом жанре.

Альбом «Приступы гуманизма» получил множество положительных отзывов на различных интернет-ресурсах. Критики отмечают его «свежесть» и «оригинальность», что подчеркивает высокое качество работы музыкантов. Именно с этой пластинки начинается эстетика и философия группы «Антитлена», что делает её ещё более значимой для поклонников.

Программа вечера

На юбилейном концерте группа исполнит не только песни из альбома «Приступы гуманизма», но и лучшие треки из своего репертуара. Зрителей ждет уникальная программа, включающая как новые композиции, так и редко исполняемые старые хиты. Это обещает сделать вечер незабываемым!

Не упустите возможность стать частью этого праздничного события и насладиться музыкой, которая вдохновляет и объединяет!