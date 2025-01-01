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Включай Микрофон!
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Включай Микрофон!

16+
Возраст 16+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы «Включай Микрофон!»

Группа «Включай Микрофон!» отмечает десятилетие своего знакового альбома «Приступы гуманизма». Этот релиз стал настоящим прорывом в мире ска-панк музыки, и с момента выхода альбома коллектив уверенно занимает свои позиции в этом жанре.

Альбом «Приступы гуманизма» получил множество положительных отзывов на различных интернет-ресурсах. Критики отмечают его «свежесть» и «оригинальность», что подчеркивает высокое качество работы музыкантов. Именно с этой пластинки начинается эстетика и философия группы «Антитлена», что делает её ещё более значимой для поклонников.

Программа вечера

На юбилейном концерте группа исполнит не только песни из альбома «Приступы гуманизма», но и лучшие треки из своего репертуара. Зрителей ждет уникальная программа, включающая как новые композиции, так и редко исполняемые старые хиты. Это обещает сделать вечер незабываемым!

Не упустите возможность стать частью этого праздничного события и насладиться музыкой, которая вдохновляет и объединяет!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00 от 1700 ₽

Фотографии

Включай Микрофон! Включай Микрофон!

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