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Визит дамы
Билеты от 1200₽
Киноафиша Визит дамы

Спектакль Визит дамы

Стильная миллионерша приезжает в глухомань убивать своего бывшего
Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Визит дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта в Электротеатре Станиславский

Спектакль «Визит дамы» по пьесе Фридриха Дюрренматта — это очередной шедевр театра, который можно увидеть в «Электротреатре Станиславский». Как и большинство постановок этого театра, он отличается высокой художественной ценностью. Актеры, хотя местами переигрывают, создают уникальную атмосферу, а музыкальное сопровождение, выполняемое саунд-дизайнерами в лайв-режиме, добавляет динамики и глубины спектаклю.

Сюжет и тематика

История, основанная на пьесе, написанной Дюрренматтом в 1956 году, повествует о мести богатой жительницы города Гюллен, которая возвращается на родину спустя много лет, чтобы наказать тех, кто ее предал. Эта драма служит критикой послевоенного уклада и проблем современного мира.

Современная мифология

Режиссер Олег Добровольский привносит в спектакль элементы новой мифологии, задавая вопросы о трансгуманизме и возможности остановить зло, которое уже давно пустило корни в обществе. Современная Клара Цаханассьян — это не просто персонаж, а символ, сочетающий в себе черты тюнингованной машины смерти, триеровской Грейс из «Догвилля» и постаревшей Гретхен из «Фауста» Гёте.

Главный герой

Альфред Илл — главный герой спектакля, оказывается перед выбором, который не только определяет его судьбу, но и отражает моральные дилеммы, с которыми сталкивается общество. Как он справится с вызовами, которые ставит перед ним Клара?

Не упустите возможность увидеть этот мощный спектакль, который заставляет задуматься о вечных темах справедливости и мести в контексте современности.

Режиссер
Олег Добровольский
В ролях
Тамара Сагайдак
Алла Казакова
Александр Милосердов
Ирина Коренева
Евгений Капустин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
18:00 от 1200 ₽
8 ноября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
18:00 от 1200 ₽

Фотографии

Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы Визит дамы

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