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Визит дамы
Киноафиша Визит дамы

Спектакль Визит дамы

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Визит дамы»: современная интерпретация классики Фридриха Дюрренматта

Спектакль «Визит дамы» — это не просто театральное представление, а острое социальное исследование, которое ставит перед зрителем важнейшие вопросы морали и ответственности. Как отметил режиссер Анджей Бубень, «эта история, как мне кажется, в контексте сегодняшнего дня звучит гораздо интереснее, чем тогда, когда Фридрих Дюрренматт ее написал». В новой интерпретации пьесы авторы стремятся сделать акцент на современных реалиях и моральных дилеммах.

Современные темы в классическом произведении

Дюрренматт создал произведение, которое остается актуальным и по сей день. В «Визите дамы» поднимаются вопросы о том, что для нас важнее: материальные блага или моральные качества. Режиссер задается вопросом, насколько человек готов пойти на компромисс ради финансового благополучия. «Мы ведь редко задаем себе эти вопросы», — говорит Бубень, подчеркивая важность саморефлексии в наше время.

Эмоциональность и увлекательность спектакля

Несмотря на серьезность затрагиваемых тем, создатели спектакля обещают сделать его увлекательным и эмоциональным. «Я не сторонник мнения, что художник или артист должен быть голодным, но если он не будет задумываться о честности и порядочности, вся его жизнь сведется к простому зарабатыванию денег», — добавляет режиссер, подчеркивая необходимость баланса между искусством и финансовыми реалиями.

Не пропустите!

Спектакль «Визит дамы» — это возможность задуматься о важных аспектах нашей жизни в интересной и захватывающей форме. Не упустите шанс увидеть эту постановку, которая может изменить ваше восприятие морали в современном обществе!

Режиссер
Анджей Бубень
В ролях
Михаил Окунев
Ирина Герасимова
Егор Уланов
Артем Ильин
Иван Курамов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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