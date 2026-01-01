Византийский хор «Аксион Естин»

Хор «Аксион Естин» приглашает вас на удивительное музыкальное событие, которое подарит зрителям возможность насладиться древними мелодиями византийской традиции. Коллектив, активно развивающий это уникальное направление, берет свое название от преемственности с образами Пресвятой Богородицы.
История хора началась в 2018 году в Николо-Малицком мужском монастыре города Твери. Под покровительством игумена, отца Бориса Тулупова, клирос монастыря объединил людей, которые поют не только из любви к византийской музыке, но и с глубоким пониманием церковного певческого искусства.
Некоторые участники хора долгое время жили на Святой горе Афон, где и познакомились с исконной византийской традицией. Эти певцы, пронизанные глубоким уважением к старинным мелодиям, являются хранителями этого искусства и постоянно обучаются древнему музыкальному наследию.
Хор активно участвует не только в богослужениях, проводимых в Николо-Малицком мужском монастыре, но и в богослужениях Поместных Церквей на территории России, Кипра и Афона. Кроме того, они выступают на концертах в Москве, Твери и на острове Валаам, принимая участие в различных музыкальных фестивалях и культурных мероприятиях.
В репертуаре хора — как традиционные произведения византийской музыки, так и новые работы, созданные на основе славянских текстов, перекладывающихся на византийские невмы. Это создает уникальный синтез стилей и направлений, который привлекает внимание зрителей и углубляет их понимание наследия древней музыкальной культуры.
