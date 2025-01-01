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Билеты от 400₽
Киноафиша Византийский хор "Аксион Естин"

Византийский хор "Аксион Естин"

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 февраля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
7 декабря в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Artfonix. Песочное шоу «Волшебная лампа Алладина» с живой музыкой и чтецами
6+
Живая музыка
Artfonix. Песочное шоу «Волшебная лампа Алладина» с живой музыкой и чтецами
28 сентября в 12:00 Измайлово
от 2000 ₽
6+
Классическая музыка
К 185-летию П.И. Чайковского. А. Князев, ГАСК
19 октября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
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