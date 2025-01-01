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Вий
Билеты от 800₽
Киноафиша Вий

Спектакль Вий

Постановка
Театр Терезы Дуровой 16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

По мотивам одноименной повести Н. В. Гоголя

 

По мотивам одноимённой повести Н.В. Гоголя. Классическая история с актуальными акцентами. «...Тотчас Вий указал на него пальцем, а нечисть накинулась на него». Одно из самых загадочных и захватывающих сочинений Николая Васильевича Гоголя, впервые опубликованное в сборнике «Миргород» в 1835 году, продолжает увлекать режиссёров разных поколений.

Притягательная фантасмагория
Неудачи предшественников никого не отпугивают. Так притягателен таинственный текст, сотканный из фантасмагории и страхов, греха и веры, слабости и силы духа.

Режиссёр Андрей Ермохин
Молодой режиссёр Андрей Ермохин, бережно обращаясь с авторским текстом, акцентирует внимание на противостоянии Добра и Зла, которые борются за душу человека. Если сам человек совершенствованию предпочитает плыть по течению, то рано или поздно он становится уязвимым.

Трудный путь к зрителю
Режиссёр Андрей Ермохин: «Ставить Гоголя – почти что сражаться с судьбой: сверхъестественные силы руководят процессом и вмешиваются в замыслы создателей спектакля. «Вий» ставился больше двух лет, путь его к зрителю был тернист, вследствие чего к публике выходит только его пятая версия – предыдущие четыре не пропустил автор».

 

Режиссер
Андрей Ермохин
В ролях
Даниил Исламов
Мария Павлова
Юлия Юнушева
Владимир Антипов
Сергей Батов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 800 ₽

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