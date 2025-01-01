Спектакль Вий

По мотивам одноименной повести Н. В. Гоголя

По мотивам одноимённой повести Н.В. Гоголя. Классическая история с актуальными акцентами. «...Тотчас Вий указал на него пальцем, а нечисть накинулась на него». Одно из самых загадочных и захватывающих сочинений Николая Васильевича Гоголя, впервые опубликованное в сборнике «Миргород» в 1835 году, продолжает увлекать режиссёров разных поколений.

Притягательная фантасмагория

Неудачи предшественников никого не отпугивают. Так притягателен таинственный текст, сотканный из фантасмагории и страхов, греха и веры, слабости и силы духа.

Режиссёр Андрей Ермохин

Молодой режиссёр Андрей Ермохин, бережно обращаясь с авторским текстом, акцентирует внимание на противостоянии Добра и Зла, которые борются за душу человека. Если сам человек совершенствованию предпочитает плыть по течению, то рано или поздно он становится уязвимым.

Трудный путь к зрителю

Режиссёр Андрей Ермохин: «Ставить Гоголя – почти что сражаться с судьбой: сверхъестественные силы руководят процессом и вмешиваются в замыслы создателей спектакля. «Вий» ставился больше двух лет, путь его к зрителю был тернист, вследствие чего к публике выходит только его пятая версия – предыдущие четыре не пропустил автор».