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Вий
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Спектакль Вий

Постановка
Театр на Таганке 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Рок-н-драма по мотивам самой мистической повести Гоголя

Этот спектакль представляет собой дерзкую музыкальную интерпретацию классической повести Николая Гоголя, переплетая ее с современной драматургией, поэзией и рок-музыкой. В постановке присутствует мистический сюжет, великолепная инсценировка и потрясающее актерское исполнение, создающие яркое и зрелищное произведение искусства.

Сюжет и атмосфера

«Вий», основанный на народном предании, но не имеющий прямых аналогий в мифологии, представляет собой историю о встрече человека с самим собой на грани жизни и смерти. Это спектакль о душе, русской ментальности и тех внутренних терзаниях, которые сопровождают человеческое существование в момент столкновения с неизбежным.

Музыка и исполнители

В спектакле звучат песни Вени Д'ркина — молодого автора-исполнителя, чье творчество было сравниваемо с творчеством Владимира Высоцкого 90-х. Музыка Д'ркина, полная эмоций и глубины, помогает создать уникальную атмосферу спектакля, который погружает зрителя в мир гоголевской мистики и русской души.

Современные литературные источники

Кроме повести Гоголя, в спектакле используются элементы пьесы Нины Садур «Панночка». Садур — современная писательница, чьи книги издаются в разных странах мира, включая Финляндию, Англию, Германию и Японию. Её произведения также внесли свой вклад в создание этой дерзкой и многослойной постановки.

Отзывы зрителей и критиков

Спектакль получил положительные отзывы, характеризующие его как «зрелищную, яркую и выразительную постановку», а также как «очень современный, талантливый спектакль», который затрагивает важнейшие вопросы существования, внутреннего мира и встречи с неизведанным.

Интересные факты

  1. Николай Гоголь утверждал, что его повесть основана на народном предании, однако никаких подтверждений этому не найдено, что делает сам замысел произведения еще более загадочным.
  2. В спектакле звучат песни Вени Д'ркина, музыканта, которого называли «Высоцким 90-х», а в 2014 году о нем вышла книга в издательстве Corpus.
  3. Третьим литературным источником для спектакля стала пьеса Нины Садур «Панночка», которая продолжает исследовать мистические и философские темы, аналогичные тем, что были подняты Гоголем.

Этот спектакль — это не просто театральная постановка, а настоящее погружение в мир человеческой души и мифологии, оформленное в яркую и энергичную рок-оперу.

Режиссер
Александр Баркар
В ролях
Александра Басова
Ксения Орлова
Филипп Котов
Игорь Пехович
Василий Уриевский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
17 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Вий Вий Вий Вий Вий Вий Вий Вий Вий Вий Вий

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