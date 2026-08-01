Спектакль Вий

Вий: интерпретация Василия Сигарева

«Вий» по Василию Сигареву представляет собой захватывающее исследование темы преступления и возмездия. История, которую рассказывает этот спектакль, погружает в мир неизбежного наказания за совершенные грехи.

Сюжет



Постановка раскрывает, как злодеяния, совершенные человеком, неизбежно ведут к возмездию. Вопрос наказания остается открытым: будет ли оно основано на человеческих нормах права или же произойдет по законам потустороннего суда. Всё зависит от готовности персонажей признаться в своих поступках и покаяться.

Интересные факты

Спектакль удостоен множества наград на Свердловском областном конкурсе театральных работ Фестиваля «БРАВО!»-2018:

Лучший спектакль в драматическом театре

Лучшая работа режиссера-постановщика (Дмитрий Зимин)

(Дмитрий Зимин) Лучшая работа художника-постановщика (Владимир Кравцев)

(Владимир Кравцев) Специальный диплом жюри за саунд-дизайн (Евгений Робенко)

за саунд-дизайн (Евгений Робенко) Специальный приз жюри (Игорь Кожевин за роль Дороша)

(Игорь Кожевин за роль Дороша) Творческая командировка СТД РФ (ВТО) (Антон Зольников за роль Хомы)

Не упустите возможность увидеть этот выдающийся спектакль, который сочетает в себе глубокую философию и великолепную театральную реализацию.