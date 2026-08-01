Спектакль Вий

«Вий» по Василию Сигареву представляет собой захватывающее исследование темы преступления и возмездия. История, которую рассказывает этот спектакль, погружает в мир неизбежного наказания за совершенные грехи.
Сюжет
Постановка раскрывает, как злодеяния, совершенные человеком, неизбежно ведут к возмездию. Вопрос наказания остается открытым: будет ли оно основано на человеческих нормах права или же произойдет по законам потустороннего суда. Всё зависит от готовности персонажей признаться в своих поступках и покаяться.
Интересные факты
Спектакль удостоен множества наград на Свердловском областном конкурсе театральных работ Фестиваля «БРАВО!»-2018:
Не упустите возможность увидеть этот выдающийся спектакль, который сочетает в себе глубокую философию и великолепную театральную реализацию.