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Вий
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Спектакль Вий

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Вий: интерпретация Василия Сигарева

«Вий» по Василию Сигареву представляет собой захватывающее исследование темы преступления и возмездия. История, которую рассказывает этот спектакль, погружает в мир неизбежного наказания за совершенные грехи.

Сюжет

Постановка раскрывает, как злодеяния, совершенные человеком, неизбежно ведут к возмездию. Вопрос наказания остается открытым: будет ли оно основано на человеческих нормах права или же произойдет по законам потустороннего суда. Всё зависит от готовности персонажей признаться в своих поступках и покаяться.

Интересные факты

Спектакль удостоен множества наград на Свердловском областном конкурсе театральных работ Фестиваля «БРАВО!»-2018:

  • Лучший спектакль в драматическом театре
  • Лучшая работа режиссера-постановщика (Дмитрий Зимин)
  • Лучшая работа художника-постановщика (Владимир Кравцев)
  • Специальный диплом жюри за саунд-дизайн (Евгений Робенко)
  • Специальный приз жюри (Игорь Кожевин за роль Дороша)
  • Творческая командировка СТД РФ (ВТО) (Антон Зольников за роль Хомы)

Не упустите возможность увидеть этот выдающийся спектакль, который сочетает в себе глубокую философию и великолепную театральную реализацию.

 

В ролях
Антон Зольников
Полина Саверченко
Михаил Быков
Иван Попов
Игорь Кожевин

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В других городах
Август
Сентябрь
24 августа понедельник
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
2 сентября среда
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 3000 ₽
11 сентября пятница
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 3000 ₽

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