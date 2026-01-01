Спектакль Вий

Вечер с мистикой Гоголя: «Вий» на сцене Зимнего театра

Представляем вашему вниманию спектакль, основанный на одной из самых загадочных и мистических историй Николая Гоголя. В центре сюжета — летняя ночь, когда трое семинаристов, ищущих ночлег, задерживаются у одинокой старухи. Но как оказывается, эта старуха — вовсе не простая женщина, а настоящая ведьма!

Ведьме приглянулся один из семинаристов — философ Хома Брут. Используя свою магию, она околдовала его и подняла над землей. Однако молитвы не оставили ее шансов, и ведьма палет на землю. Хома, испугавшись за свою жизнь, решается расправиться с заклинанием и обнаруживает, что перед ним не просто старая женщина, а прекрасная панночка.

Ему предстоит провести ровно три ночи у гроба красавицы, сталкиваясь с нечистой силой на границе между жизнью и смертью. Сможет ли Хома Брут одержать победу в этой схватке? Достаточно ли его духа, чтобы выстоять против кошмаров?

Не упустите шанс стать свидетелем этой незабываемой истории, сочетающей в себе элементы мистики и человеческих переживаний!