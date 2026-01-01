Вий
Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 100 минут
О спектакле

Загадка преступления и возмездия в спектакле «Вий»

В Свердловском академическом театре драмы состоится спектакль по мотивам произведения Николая Глазкова. История переносит зрителей в мир преступлений и неотвратимого воздаяния, зависящего от готовности человека признаться и покаяться.

Награды и достижения

Спектакль «Вий» удостоен множества наград на Свердловском областном конкурсе театральных работ Фестиваля «БРАВО!». Он получил признание в следующих номинациях:

  • Лучший спектакль в драматическом театре
  • Лучшая работа режиссера-постановщика (Дмитрий Зимин)
  • Лучшая работа художника-постановщика (Владимир Кравцев)

Кроме того, спектакль был отмечен специальным дипломом жюри за саунд-дизайн (Евгений Робенко) и призом за роль Дороша (Игорь Кожевин).

Что ожидать от спектакля

«Вий» — это глубокая психологическая история, которая привлечет внимание любителей театральных постановок с выразительным звуковым оформлением. Зрителям будет предложено задуматься о том, что такое злодеяние и как оно связано с возмездием.

Не упустите шанс увидеть этот впечатляющий спектакль, погружающий в философские размышления о добре и зле.

