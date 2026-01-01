Тайны и страхи: пластический спектакль по повести Н.В. Гоголя«Вий»

Пластический спектакль «Вий» основан на одноименной повести Н. В. Гоголя. Эта работа соединяет народные легенды, философские мотивы и мистическую атмосферу. На сцене разворачивается история о Хоме Бруте, который три ночи молится над телом таинственной панночки. Это символическое столкновение веры и безверия, человеческой слабости и сверхъестественных сил.

Главный антагонист спектакля — таинственное существо, именуемое Вием. По преданию, оно обличает человеческие грехи, и его появление вызывает ужас даже у смельчаков. Зрителей ожидают впечатляющие пластические номера, которые создают незабываемую атмосферу страха и драмы.

Спектакль подготовили студенты третьего курса под руководством заслуженного артиста РФ Эвклида Кюрдзидиса. Режиссёр — заслуженная артистка Республики Северная Осетия — Алания Оксана Зиброва, что добавляет дополнительный уровень мастерства и профессионализма к этому театральному произведению.