Вий
Спектакль Вий

Постановка
Ростовский молодежный театр 12+
Режиссер Оксана Зиброва
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Тайны и страхи: пластический спектакль по повести Н.В. Гоголя«Вий»

Пластический спектакль «Вий» основан на одноименной повести Н. В. Гоголя. Эта работа соединяет народные легенды, философские мотивы и мистическую атмосферу. На сцене разворачивается история о Хоме Бруте, который три ночи молится над телом таинственной панночки. Это символическое столкновение веры и безверия, человеческой слабости и сверхъестественных сил.

Главный антагонист спектакля — таинственное существо, именуемое Вием. По преданию, оно обличает человеческие грехи, и его появление вызывает ужас даже у смельчаков. Зрителей ожидают впечатляющие пластические номера, которые создают незабываемую атмосферу страха и драмы.

Спектакль подготовили студенты третьего курса под руководством заслуженного артиста РФ Эвклида Кюрдзидиса. Режиссёр — заслуженная артистка Республики Северная Осетия — Алания Оксана Зиброва, что добавляет дополнительный уровень мастерства и профессионализма к этому театральному произведению.

Март
13 марта пятница
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3

В ближайшие дни

Варвара-краса, длинная коса
6+
Детский
Варвара-краса, длинная коса
22 марта в 12:00 Новошахтинский драматический театр
от 600 ₽
В списках не значился
16+
Драма
В списках не значился
29 апреля в 19:00 Ростовский молодежный театр
от 1000 ₽
Гамлет. Tasty-драма
18+
Сторителлинг
Гамлет. Tasty-драма
21 марта в 22:00 Линии
от 4200 ₽
