Спектакль Вий

Мюзикл «Вий» в Новосибирском музыкальном театре

Не случайно именно в год, объявленный годом русской литературы, Новосибирский музыкальный театр обратился к произведению классика. Сюжет повести Николая Васильевича Гоголя «Вий» — один из самых таинственных, мистических и увлекательных сюжетов классической литературы. Произведение получило название по имени персонажа славянской мифологии, чей взгляд снимает действие всех оберегов от нечистой силы.

В истории три студента киевской бурсы, по дороге на каникулы, заблудились в ночной степи и попросили ночлега на отдалённом хуторе. Один из студентов, Хома Брут, получил место для сна в хлеву, куда и явилась ночью странная старуха-хозяйка. Оказавшись ведьмой, она решила покататься на студенте верхом. Хоме удалось избавиться от её чар, но умирающая старуха волшебным образом превращается в прекрасную панночку.

Главному герою спектакля, Хоме Бруту, предстоит отстоять службу три ночи в зловещей заброшенной церкви возле тела ведьмы. Каждая следующая ночь будет страшнее предыдущей...

В мюзикле «Вий» страшные мистические сцены перемежаются с забавными бытовыми зарисовками. Зловещей панночкиной красоте, несущей смерть, противостоит чистый и прекрасный образ хуторянки Алёны, оберегающий бессмертную душу героя.

Мюзикл точно понравится любителям мистики и адаптаций классических произведений. Это неповторимая возможность увидеть один из шедевров русской литературы в новом музыкальном формате.