Вий
Киноафиша Вий

Спектакль Вий

Постановка
Театр на Садовой (Приют комедианта) 18+
Продолжительность 150 минут
Возраст 18+

О спектакле

«Вий»: фолк-триллер по Гоголю в Театре на Садовой

Спектакль «Вий», основанный на произведении Николая Гоголя, представляет собой захватывающий фолк-триллер, в котором сочетаются элементы ужасов и мистики. Это история о трех семинаристах, которые в летнюю ночь ищут ночлег и неожиданно оказываются в доме загадочной ведьмы, обладающей двойным обличьем — панночкой безмерной красоты.

Смысловая напряжённость

Главный герой, философ Хома Брут, попадает в смертельное приключение. На протяжении трех ночей он вынужден оставаться у гроба красавицы, сталкиваясь с нечистой силой на границе между жизнью и смертью. Вопрос: достаточно ли у него сил, чтобы выжить в этой схватке с потусторонним?

Технические возможности сцены

Режиссер Василий Сенин использовал все доступные технические средства театра, создав спектакль-карнавальную феерию. Восхищение зрителей вызывают не только великолепные декорации и видеопроекции, но и энергия фолк-музыки, которая пронизывает каждую сцену. Этот микс вызывает восторг и страх одновременно, что подтверждают отзывы зрителей.

Образы и страсти

Каждый образ в «Вие» становится воплощением скрытых страстей, эротических желаний и страшных заблуждений человечества. Гоголевский текст живет на сцене, создавая атмосферу, полную напряжения и неожиданных поворотов.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля, который оставит незабываемые впечатления и заставит задуматься о вечных вопросах жизни и смерти.

В ролях
Елена Калинина
Елена Калинина

Фотографии

Вий Вий Вий Вий
