Вий
Киноафиша Вий

Спектакль Вий

12+
Возраст 12+

О спектакле

Мистический марш в темноте: "Вий" по Н.В. Гоголю в Челябинске

В ДК Железнодорожников Челябинска состоится постановка легендарной повести Н.В. Гоголя «Вий». Эта история — не просто литературное произведение, а захватывающая борьба света и тьмы, добра и зла, вплетенная в атмосферу мистических ужасов.

Энергия хоррора

Спектакль обещает удивить зрителей своей энергичной хоррор-инсценировкой. Здесь вы найдете не только захватывающий сюжет, но и впечатляющую пластику, завораживающие танцы и достойные внимания спецэффекты. Все это создает уникальную атмосферу, где каждый сможет ощутить всю силу гоголевской фантазии.

Погружение в эпоху Гоголя

Сценография и костюмы тщательно воссоздают атмосферу времени автора. Это дает возможность зрителям не только увидеть знакомую историю в новом свете, но и глубже погрузиться в эпоху, в которой жил Н.В. Гоголь.

Для любителей театра

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит классическую литературу и современные театральные интерпретации мистических произведений. "Вий" — это шанс узнать нечто новое о знакомых персонажах и их напряженной борьбе.

Не пропустите возможность стать свидетелями этого захватывающего спектакля, который, несомненно, запомнится вам надолго!

Январь
26 января понедельник
19:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54

