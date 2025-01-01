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Вий
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Спектакль Вий

16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера сезона: «Вий» Н.В. Гоголя

Пожалуй, самая сенсационная премьера сезона — это постановка легендарной повести «Вий» Н.В. Гоголя. Это первое произведение, в котором на фоне настоящих мистических ужасов происходит борьба света и тьмы, добра и зла.

Инсценировка с уважением к классике

Инсценировка сделана с огромным почтением и любовью к Н.В. Гоголю. Однако это не скучный пересказ великой повести классика, а энергичная постановка в стиле хоррор, насыщенная пластикой, танцами и впечатляющими спецэффектами.

Сценография и костюмы

Сценография и костюмы поражают воображение и переносят зрителей в эпоху жизни автора. Каждая деталь продумана до мелочей, создавая уникальную атмосферу, которая заставляет замирать дыхание.

Впечатления зрителей

Мы уверены, что зрители, пришедшие на спектакль, долго будут оставаться под впечатлением увиденного. «Вий» — это не просто спектакль, это настоящая театральная находка, которая оставит след в сердцах всех, кто решит его увидеть.

Режиссер
Николай Коробов
В ролях
Александр Лымарев
Карина Зверева
Анастасия Стругачева
Максим Кочетов
Алексей Лысенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 10 ноября
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
19:00 от 1100 ₽

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