Спектакль Вий

Пожалуй, самая сенсационная премьера сезона — это постановка легендарной повести «Вий» Н.В. Гоголя. Это первое произведение, в котором на фоне настоящих мистических ужасов происходит борьба света и тьмы, добра и зла.
Инсценировка сделана с огромным почтением и любовью к Н.В. Гоголю. Однако это не скучный пересказ великой повести классика, а энергичная постановка в стиле хоррор, насыщенная пластикой, танцами и впечатляющими спецэффектами.
Сценография и костюмы поражают воображение и переносят зрителей в эпоху жизни автора. Каждая деталь продумана до мелочей, создавая уникальную атмосферу, которая заставляет замирать дыхание.
Мы уверены, что зрители, пришедшие на спектакль, долго будут оставаться под впечатлением увиденного. «Вий» — это не просто спектакль, это настоящая театральная находка, которая оставит след в сердцах всех, кто решит его увидеть.