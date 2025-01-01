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Вий
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Спектакль Вий

Постановка
Театр на Литейном 12+
Режиссер Сергей Федотов
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Тайны украинского хутора в спектакле «Вий»

Спектакль «Вий» — это классическая постановка по мотивам одноимённого произведения Н.В. Гоголя. Зрителям открывается завораживающий мир украинского хутора, где разворачиваются невероятные мистические события.

Сюжет и герои

Могли ли заблудившиеся бурсаки представить, чем для них обернётся ночлег, предложенный неласковой бабусей? Подозревал ли Хома Брут, с чем ему придётся столкнуться? В спектакле будет представлена многочисленная нечистая сила, которая предстанет перед зрителем во всей своей красе.

Загадочные декорации

Пространство сцены на время раздвинется, чтобы трансформироваться в величественную старую церковь. Здесь будут встречаться мертвецы, вурдалаки и, конечно же, сам ВИЙ. Его ужасен, но бояться его не нужно — ведь его победит сила театра.

Интересные факты

Спектакль «Вий» уже давно завоевал признание зрителей и критиков. Его постановка сочетает в себе элементы хоррора и фольклора, что делает его уникальным на театральной сцене. Не упустите возможность погрузиться в мир гоголевских фантазий и встретиться с персонажами, ставшими символами украинской литературы.

Приходите на спектакль «Вий» и позвольте себе испытать незабываемые эмоции и переживания!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 сентября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
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