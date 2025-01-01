Спектакль «Вий» — это классическая постановка по мотивам одноимённого произведения Н.В. Гоголя. Зрителям открывается завораживающий мир украинского хутора, где разворачиваются невероятные мистические события.
Могли ли заблудившиеся бурсаки представить, чем для них обернётся ночлег, предложенный неласковой бабусей? Подозревал ли Хома Брут, с чем ему придётся столкнуться? В спектакле будет представлена многочисленная нечистая сила, которая предстанет перед зрителем во всей своей красе.
Пространство сцены на время раздвинется, чтобы трансформироваться в величественную старую церковь. Здесь будут встречаться мертвецы, вурдалаки и, конечно же, сам ВИЙ. Его ужасен, но бояться его не нужно — ведь его победит сила театра.
Спектакль «Вий» уже давно завоевал признание зрителей и критиков. Его постановка сочетает в себе элементы хоррора и фольклора, что делает его уникальным на театральной сцене. Не упустите возможность погрузиться в мир гоголевских фантазий и встретиться с персонажами, ставшими символами украинской литературы.
Приходите на спектакль «Вий» и позвольте себе испытать незабываемые эмоции и переживания!