Тайны украинского хутора в спектакле «Вий»

Спектакль «Вий» — это классическая постановка по мотивам одноимённого произведения Н.В. Гоголя. Зрителям открывается завораживающий мир украинского хутора, где разворачиваются невероятные мистические события.

Сюжет и герои

Могли ли заблудившиеся бурсаки представить, чем для них обернётся ночлег, предложенный неласковой бабусей? Подозревал ли Хома Брут, с чем ему придётся столкнуться? В спектакле будет представлена многочисленная нечистая сила, которая предстанет перед зрителем во всей своей красе.

Загадочные декорации

Пространство сцены на время раздвинется, чтобы трансформироваться в величественную старую церковь. Здесь будут встречаться мертвецы, вурдалаки и, конечно же, сам ВИЙ. Его ужасен, но бояться его не нужно — ведь его победит сила театра.

Интересные факты

Спектакль «Вий» уже давно завоевал признание зрителей и критиков. Его постановка сочетает в себе элементы хоррора и фольклора, что делает его уникальным на театральной сцене. Не упустите возможность погрузиться в мир гоголевских фантазий и встретиться с персонажами, ставшими символами украинской литературы.

Приходите на спектакль «Вий» и позвольте себе испытать незабываемые эмоции и переживания!