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Вий
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Спектакль Вий

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Вий» по Н. В. Гоголю в Новом экспериментальном театре Волгограда

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Вий», который пройдет в Новом экспериментальном театре Волгограда. Это мистическая история, созданная по мотивам произведения Николая Гоголя, обещает погрузить зрителей в мир загадок и таинств.

Сюжет

Сюжет спектакля разворачивается в летнюю ночь, когда трое семинаристов, ищущих ночлег, попадают в дом одинокой старухи. Однако эта старуха — не простая женщина, а настоящая ведьма! Её внимание привлекает философ Хома Брут, и она околдовала его, заставляя лететь на своих плечах. Но молитвы юношей о помощи оказываются сильнее, и ведьма падает на землю.

Кульминация

Хома, желая спастись, добивает её и вдруг осознает, что на траве лежит не просто старая женщина, а великолепная панночка. Теперь ему предстоит провести три ночи у её гроба, сталкиваясь с нечистой силой и борясь за свою душу. Сможет ли Брут одержать победу над тёмными силами и выстоять в этой схватке?

Интересные факты

  • Спектакль «Вий» является одной из самых известных работ Гоголя и считается классикой русской литературы.
  • Тема борьбы между добром и злом, а также вопросы жизни и смерти пронизывают всю историю.
  • Постановка обещает удивить зрителей не только сюжетом, но и оригинальными сценическими решениями.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории. Спектакль «Вий» — это не просто театральное представление, а погружение в мир мистики и философии!

Режиссер
Андрей Курицын
В ролях
Максим Чекашкин
Дмитрий Гнацинский
Алексей Жидков
Михаил Гордеев
Михаил Румянцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 9 октября
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
19:00 от 300 ₽
Волгоград, 10 октября
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
19:00 от 300 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Рецензия на спектакль «Вий» на сцене Нового экспериментального театра Волгограда: все такой же жуткий, но со счастливым финалом

Такого Вия вы еще не видели. Однако если решитесь посмотреть его снова — у вас стальные нервы. Мистическая классика Гоголя в Волгограде — ужас, оживший на сцене. Но даже самым пугливым стоит побывать на спектакле, чтобы насладиться магией театра.

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