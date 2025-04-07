Спектакль «Вий» по Н. В. Гоголю в Новом экспериментальном театре Волгограда

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — спектакль «Вий», который пройдет в Новом экспериментальном театре Волгограда. Это мистическая история, созданная по мотивам произведения Николая Гоголя, обещает погрузить зрителей в мир загадок и таинств.

Сюжет

Сюжет спектакля разворачивается в летнюю ночь, когда трое семинаристов, ищущих ночлег, попадают в дом одинокой старухи. Однако эта старуха — не простая женщина, а настоящая ведьма! Её внимание привлекает философ Хома Брут, и она околдовала его, заставляя лететь на своих плечах. Но молитвы юношей о помощи оказываются сильнее, и ведьма падает на землю.

Кульминация

Хома, желая спастись, добивает её и вдруг осознает, что на траве лежит не просто старая женщина, а великолепная панночка. Теперь ему предстоит провести три ночи у её гроба, сталкиваясь с нечистой силой и борясь за свою душу. Сможет ли Брут одержать победу над тёмными силами и выстоять в этой схватке?

Интересные факты

Спектакль «Вий» является одной из самых известных работ Гоголя и считается классикой русской литературы.

Тема борьбы между добром и злом, а также вопросы жизни и смерти пронизывают всю историю.

Постановка обещает удивить зрителей не только сюжетом, но и оригинальными сценическими решениями.

Не упустите возможность стать свидетелем этой захватывающей истории. Спектакль «Вий» — это не просто театральное представление, а погружение в мир мистики и философии!