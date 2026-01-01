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Вий
Киноафиша Вий

Спектакль Вий

12+
Возраст 12+

О спектакле

Мистика и любовь в спектакле по мотивам самой страшной повести Гоголя

Режиссёрская интерпретация классической истории Н.В. Гоголя «Вий» предлагает зрителям уникальное переосмысление. Теперь эта знакомая всем история предстает в новом свете, где пересекаются отношения между мужчиной и женщиной, а мистика и любовь сплетаются в единый клубок страстей, страхов и поиска истины.

Сюжет

В центре повествования находится Хома Брут — студент-философ, который изучает богословие в Бурсе. Его логичный ум и практичный подход к жизни сталкиваются с необъяснимыми силами, способными разрушить привычные представления о реальности.

Неожиданным поворотом становится случайная встреча Хомы с ведьмой. Она оказывается не кто иная, как молодая и красивая девушка, что добавляет в сюжет новые эмоции и напряжение.

Интересные факты

  • «Вий» — одно из самых известных произведений Гоголя, вдохновленное украинскими народными легендами.
  • Спектакль поднимает актуальные вопросы о страхах и желаниях, о том, как они могут влиять на взаимоотношения.
  • Режиссёрская интерпретация включает элементы современного театра, что делает её интересной для широкой аудитории.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю, которая сочетает в себе элементы мистики и романтики, и задает важные вопросы о человеческой природе.

Режиссер
Кирилл Кий
В ролях
Дмитрий Матвеев
Елена Емельянова

Фотографии

Вий Вий Вий Вий Вий
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