Режиссёрская интерпретация классической истории Н.В. Гоголя «Вий» предлагает зрителям уникальное переосмысление. Теперь эта знакомая всем история предстает в новом свете, где пересекаются отношения между мужчиной и женщиной, а мистика и любовь сплетаются в единый клубок страстей, страхов и поиска истины.
В центре повествования находится Хома Брут — студент-философ, который изучает богословие в Бурсе. Его логичный ум и практичный подход к жизни сталкиваются с необъяснимыми силами, способными разрушить привычные представления о реальности.
Неожиданным поворотом становится случайная встреча Хомы с ведьмой. Она оказывается не кто иная, как молодая и красивая девушка, что добавляет в сюжет новые эмоции и напряжение.
Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю, которая сочетает в себе элементы мистики и романтики, и задает важные вопросы о человеческой природе.