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Вий. Ведьма. Гоголь
Киноафиша Вий. Ведьма. Гоголь

Спектакль Вий. Ведьма. Гоголь

18+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Погружение в мистику и юмор Гоголя

Международный Театр Драмы и Комедии представляет мистическую постановку "Вий. Ведьма. Гоголь", вдохновленную классическими произведениями Николая Васильевича Гоголя. Спектакль переносит зрителей в мир, где страх и смех идут рука об руку, а реальность сливается с фантазией.

Гоголь был мастером превращать свои самые глубокие страхи в нечто смешное, заставляя нас смотреть на тьму с улыбкой. Как говорил сам автор: «Насмешки боится даже тот, кто уже ничего не боится на свете». И в этом спектакле зрителям предстоит погружение в атмосферу его страшных повестей, где гротеск, юмор и мистицизм сплетаются в единое действие.

На сцене оживают сцены из таких произведений, как "Вий" и "Ночь перед Рождеством":

  • Заброшенное сельское кладбище, где Хома Брут сталкивается с ужасающими превращениями Панночки.
  • Завораживающий танец утопленниц, которые поднимаются из тихих омутов.
  • Адский трепак, который отплясывают ведьмы, словно беззаботные ярмарочные девушки.

Все это создает атмосферу напряженности и удивления. Но главное — зрители могут почувствовать себя в полной безопасности. Или это только кажется?

"Вий. Ведьма. Гоголь" — это не только про страхи, но и про силу воображения, которое заставляет смеяться над тем, что пугает. Гротескная игра актеров, магия света и звука, а также непревзойденные гоголевские диалоги создают незабываемое театральное путешествие.

Не упустите шанс погрузиться в мистический и одновременно смешной мир Гоголя — там, где смех становится спасением от страха.

Режиссер
Владимир Глазков
В ролях
Даниил Худоногов
Александр Дехтярев
Егор Мороз
Полина Мотовилова
Валерия Половникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь Вий. Ведьма. Гоголь

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