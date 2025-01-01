Спектакль Вий. Три ночи Панночки

Меню
Вий. Три ночи Панночки
12+
Тайны Гоголя в иммерсивном шоу «Вий. Три ночи Панночки»

Осень — самая мистическая пора в Петербурге. В это время года город погружается в атмосферу тумана и загадок, и именно тогда Н.В. Гоголь создавал свои знаменитые рассказы. Мы приглашаем вас окунуться в мистический мир его творчества на иммерсивном шоу «Вий. Три ночи Панночки».

Погружение в загадочный мир

На шоу вы сможете пообщаться с женщиной, которую все считают ведьмой, и узнать, какие тайны скрываются за событиями, описанными Гоголем. В чем заключалась загадка трех ночей? Произошло ли всё так, как это было написано в его произведениях?

Уникальный театральный опыт

Иммерсивный формат позволит вам не просто наблюдать за происходящим, но и стать частью события. Это шанс увидеть знакомые истории под новым углом и почувствовать атмосферу, о которой писал Гоголь. Подготовьтесь к неожиданным поворотам и увлекательным встречам!

Не упустите возможность стать свидетелем этого мистического шоу и погрузиться в атмосферу, где реальность и фантастика переплетаются так, как это умел делать только Гоголь.

Октябрь
4 октября суббота
17:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
11 октября суббота
17:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
18 октября суббота
17:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽
25 октября суббота
17:00
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
от 1800 ₽

