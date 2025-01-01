Спектакль Вий (Кыргызстан)

Спектакль «Вий» — это захватывающая история, основанная на произведении Николая Гоголя, о противостоянии мира реального и потустороннего. Зрители станут свидетелями мрачной и в то же время юмористической интерпретации классического произведения.
В глухом селе, окутанном ночными тенями и шепотами древних легенд, молодой философ сталкивается с силами зла, олицетворяемыми мистическими существами. Его путь полон страхов и предвкушения, и именно здесь разворачивается основная интрига спектакля.
Режиссёр: Вячеслав Виттих
Художник-постановщик: заслуженный деятель КР Юлдаш Нурматов
Художник по свету: Владимир Карчин
Художник по костюмам: Зухра Мукамбетова
Талантливые актеры с безупречной техникой и глубоким пониманием своих персонажей создадут на сцене уникальную атмосферу. Спектакль «Вий» обещает не только захватить дух, но и заставить зрителей улыбнуться благодаря современному юмору, который органично вписывается в мрачные события.
«Вий» — это часть больших гастролей театра, и данный спектакль станет настоящим событием для любителей театрального искусства. Не упустите возможность увидеть этот шедевр на сцене!