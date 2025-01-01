Спектакль «Вий, или Три ночи для Хомы». Новое прочтение повести Гоголя в кукольном театре

Спектакль «Вий, или Три ночи для Хомы» представляет собой уникальное прочтение знаменитой повести Н. В. Гоголя через призму театра кукол. Здесь магия оживляет не только персонажей, но и саму атмосферу древнего хутора и проклятой церкви.

Сюжет спектакля

Главный герой, семинарист-философ Хома Брут, весёлый гуляка и балагур, по воле судьбы оказывается запертым на три страшные ночи в заброшенной деревенской церкви. Его задача — читать молитвы над юной панночкой, дочерью сотника, которая, как поговаривают, была ведьмой.

Однако покойница не желает лежать спокойно. Каждую ночь она поднимается из гроба, чтобы преследовать бедного Хому, насылая на него полчища нечистой силы. Кульминацией испытаний становится явление самого Вия — страшного подземного духа, взгляд которого несет гибель.

Атмосфера и визуальные эффекты

«Вий, или Три ночи для Хомы» — это мощный, визуально изобретательный и атмосферный спектакль. Он доказывает, что театр кукол способен не только на детские сказки, но и на глубокое, пугающее и философское высказывание.

Это захватывающее путешествие в самое сердце гоголевской мистики, где смех сменяется леденящим душу ужасом. Мастерство кукольников заставляет поверить в невероятное и погружает зрителей в мир, где реальность и фантазия переплетаются.

Будьте готовы к захватывающим впечатлениям!