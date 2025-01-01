Меню
Вий. Домыслы
Киноафиша Вий. Домыслы

Спектакль Вий. Домыслы

16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Тайны Вия: Неповторимый спектакль по Гоголю

«Повесть Н. В. Гоголя "Вий", опубликованная в 1835 году, без малого двести лет тревожит воображение читателей. Кто такой Вий? Почему так тяжелы его веки и страшен взгляд? Мог ли Хома спастись, если бы не побоялся нечисти?» Эти вопросы задает себе зритель, погружаясь в атмосферу театрального представления, которое обещает стать настоящим откровением.

Новый взгляд на классическую историю

Среди гоголевских персонажей именно Вий вызывает наибольший интерес. Александр Цереня, режиссер спектакля, заглянул в отверстые очи этого героя и увидел в них не мертвую бессмысленную тьму, а обманутую любовь, погибшую красоту и живое страдание. Его трактовка заставляет задуматься о том, как давно забытые сказки находят отклик в современности.

Панночка и ее мечты

В спектакле особое внимание уделено фигуре маленькой Панночки. Она представлена как «избалованная девочка, папина дочка», которая стремится к счастью и свободе. В момент, когда она разминается у станка, произнося: «Un, deux, trois, quatre!», зрители могут почувствовать ее юный энтузиазм и жажду к жизни. Сотник, её отец, всё для неё сделает, даже отправится за безвестным бурсаком Хомой, чтобы тот прочитал по ней отходную: «Никому не давай читать по мне, тату!.. Тату!..»

Танец на троих

Спектакль строится на па-де-труа — танце на троих: безутешном отце, обманутой Панночке и философе-пане, который то любил, то забыл. Когда жених исчезает в окно, Сотник понимает, что остаётся лишь одно средство: «Приведите Вия! Ступайте за Вием!» Но что такое нечисть против нелюбви? Спектакль оказывается не более чем страшной сказкой на ночь, притягивающей глубиной своих смыслов.

Заключение

Театр имеет потрясающую силу: он может быть одновременно и увлекательным, и проницательным. «Вий» в интерпретации Александра Церени — это спектакль, который заставляет задуматься о вечных темах любви, потери и страха. Не упустите возможность стать частью этой эмоциональной и загадочной истории.

Режиссер
Александр Цереня
В ролях
Николай Рысев
Вера Енгалычева
Иван Орлов
Евгения Леонова
Ксения Галибина

Расписание

8 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
20:00 от 3200 ₽

