Ласковый джаз и соул от Вивиан Сессомс

Многие артисты умеют развлечь публику, но лишь немногие способны найти связь со слушателем на глубоко личном уровне и при этом впечатлить весь зал. Такова Вивиан Сессомс — страстная певица с уникальным подходом к джазу и соулу. Её концерты представляют собой потрясающее сочетание непосредственных эмоций и огромного сценического опыта.

Яркий темперамент и обаяние Вивиан отчасти обусловлены её происхождением. Она родилась в Гарлеме, в семье, где искусство и музыка были частью общения. Её дом всегда был полон музыкантов, художников и поэтов, что оказало значительное влияние на её творческий путь.

Работы Вивиан высоко оценены такими изданиями, как Rolling Stone и Billboard, которые хвалили её изысканный голос. За годы карьеры она накопила опыт совместного творчества с такими звёздами, как Шер, Майкл Джексон, Пинк, Джо Кокер, Рюити Сакамото, Крис Ботти, Кристина Агилера и многими другими. Однако главным и поворотным событием для артистки стал выпуск собственной музыки совместно с партнёром и сопродюсером Крисом Парксом.

Подготовьтесь к незабываемым эмоциям

Не упустите возможность стать частью этого магического вечера, полного музыкальных переживаний. Это будет не просто концерт, а настоящая встреча с искусством, которая запомнится вам на долгое время.