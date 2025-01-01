Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вивиан Сессомс
Киноафиша Вивиан Сессомс

Вивиан Сессомс

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Ласковый джаз и соул от Вивиан Сессомс

Многие артисты умеют развлечь публику, но лишь немногие способны найти связь со слушателем на глубоко личном уровне и при этом впечатлить весь зал. Такова Вивиан Сессомс — страстная певица с уникальным подходом к джазу и соулу. Её концерты представляют собой потрясающее сочетание непосредственных эмоций и огромного сценического опыта.

Яркий темперамент и обаяние Вивиан отчасти обусловлены её происхождением. Она родилась в Гарлеме, в семье, где искусство и музыка были частью общения. Её дом всегда был полон музыкантов, художников и поэтов, что оказало значительное влияние на её творческий путь.

Работы Вивиан высоко оценены такими изданиями, как Rolling Stone и Billboard, которые хвалили её изысканный голос. За годы карьеры она накопила опыт совместного творчества с такими звёздами, как Шер, Майкл Джексон, Пинк, Джо Кокер, Рюити Сакамото, Крис Ботти, Кристина Агилера и многими другими. Однако главным и поворотным событием для артистки стал выпуск собственной музыки совместно с партнёром и сопродюсером Крисом Парксом.

Подготовьтесь к незабываемым эмоциям

Не упустите возможность стать частью этого магического вечера, полного музыкальных переживаний. Это будет не просто концерт, а настоящая встреча с искусством, которая запомнится вам на долгое время.

Купить билет на концерт Вивиан Сессомс

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
9 декабря вторник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
13 декабря в 18:20 Звезды сошлись
от 700 ₽
Будь славен, Институт!
6+
Эстрада
Будь славен, Институт!
25 ноября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
30 ноября в 18:30 Руки вверх!
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше