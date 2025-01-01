Спектакль Vivere

Премьера одноактного балета «Vivere» в Особняке Мясникова

Приглашаем вас на премьеру одноактного балета «Vivere» (в переводе с итальянского — «Жить»), созданного по идее Павла Кира и хореографией Михаила Венщикова. Это уникальное событие обещает перенести зрителей в мир вневременной истории о духовном становлении человека.

Историческая атмосфера

Действие балета развернётся на сцене исторического особняка XIX века, где зрители смогут буквально ощутить близость к происходящему. В этих же залах когда-то выступали выдающиеся деятели искусства: прима-балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская, оперные певцы Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов, а также ставились спектакли Всеволода Мейерхольда.

Музыка и хореография

Балет «Vivere» звучит на музыку Грайра Ханеданьяна и представляет собой новый оригинальный проект, исследующий тему духовного становления личности. Хореография включает в себя вечные образы европейского искусства, которые дополняются графикой Павла Кира. В тандеме с работами петербургской художницы Варвары Евчук создаётся уникальная вневременная среда, в которой герои проходят через обжигающие контрасты света и тени.

Слово от автора идеи

Павел Кир, автор идеи, делится своим видением: «В проекте наметил путь, на котором пластические метаморфозы главного героя подводят зрителей к образам европейского искусства: Фаусту, Дон Жуану и Онегину. Погружаясь вместе с артистами балета в работу над хореографическим текстом, мы следуем велению музыки, в которой заложен мощный потенциал нравственного перерождения человека и общества. Особое значение в постановке приобретает её художественное оформление с графикой в дуэте с художественными работами и игрой света и тени».

Хореограф-постановщик

Хореографом постановки является Михаил Венщиков, который привнёс в проект свой уникальный стиль и профессионализм.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое оставит незабываемое впечатление!