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Vivere
Киноафиша Vivere

Спектакль Vivere

6+
Режиссер Михаил Венщиков
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера одноактного балета «Vivere» в Особняке Мясникова

Приглашаем вас на премьеру одноактного балета «Vivere» (в переводе с итальянского — «Жить»), созданного по идее Павла Кира и хореографией Михаила Венщикова. Это уникальное событие обещает перенести зрителей в мир вневременной истории о духовном становлении человека.

Историческая атмосфера

Действие балета развернётся на сцене исторического особняка XIX века, где зрители смогут буквально ощутить близость к происходящему. В этих же залах когда-то выступали выдающиеся деятели искусства: прима-балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская, оперные певцы Фёдор Шаляпин и Леонид Собинов, а также ставились спектакли Всеволода Мейерхольда.

Музыка и хореография

Балет «Vivere» звучит на музыку Грайра Ханеданьяна и представляет собой новый оригинальный проект, исследующий тему духовного становления личности. Хореография включает в себя вечные образы европейского искусства, которые дополняются графикой Павла Кира. В тандеме с работами петербургской художницы Варвары Евчук создаётся уникальная вневременная среда, в которой герои проходят через обжигающие контрасты света и тени.

Слово от автора идеи

Павел Кир, автор идеи, делится своим видением: «В проекте наметил путь, на котором пластические метаморфозы главного героя подводят зрителей к образам европейского искусства: Фаусту, Дон Жуану и Онегину. Погружаясь вместе с артистами балета в работу над хореографическим текстом, мы следуем велению музыки, в которой заложен мощный потенциал нравственного перерождения человека и общества. Особое значение в постановке приобретает её художественное оформление с графикой в дуэте с художественными работами и игрой света и тени».

Хореограф-постановщик

Хореографом постановки является Михаил Венщиков, который привнёс в проект свой уникальный стиль и профессионализм.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое оставит незабываемое впечатление!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 июля
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
19:30 от 3000 ₽

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