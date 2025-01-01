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Виват, Россия!
Билеты от 500₽
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Виват, Россия!

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Виват, Россия! - Музыкальное путешествие в эпоху Петра I

Исполнитель: Ансамбль Дмитрия Покровского
Музыкальный руководитель: Мария Нефёдова
Режиссёр: Ольга Юкечева

Ансамбль Дмитрия Покровского был создан в 1973 году и стал первым в России коллективом, который объединил научный подход в изучении фольклора с профессиональным исполнением. Традиции народной музыки здесь гармонично сочетаются с современной музыкальной культурой. В этом творческом объединении сформировалась уникальная вокальная школа, основанная на приёмах традиционного фольклорного пения.

Фольклор как живая культура

Артисты ансамбля виртуозно владеют различными певческими стилями и техниками народной музыки, что позволяет им мастерски сочетать их с современным исполнением. Фольклор в интерпретации Ансамбля Дмитрия Покровского становится неотъемлемой частью национальной культуры, способной покорять сердца зрителей и не знающей территориальных границ.

Программа «Виват, Россия!»

Программа «Виват, Россия!» из цикла «История России в музыке» посвящена эпохе Петра I. В эту эпоху получили широкое распространение торжества и празднества, сопровождаемые музыкой, созданной в честь выдающихся военных побед. Наиболее значимые победные канты и марши воспринимались как гимны.

Музыка Петровской эпохи

Празднества той эпохи были наполнены торжественной канонадой, красочным блеском фейерверков, трубными фанфарами и музыкой литавр, а также стройным пением. С годами, славные дела прошлого вдохновляли новые поколения, перенаправляя их творчество через старые напевы и новые слова.

Народные песни как свидетельства времени

Народные песни, являясь современниками и подлинными свидетелями петровской эпохи, дошли до нас благодаря устной традиции. Эти произведения передают аромат и энергетику времени, тёплое дыхание и живые голоса нескольких поколений русских людей.

Что вас ожидает на концерте?

В программе представлены фольклорные произведения из разных областей России, а также светская музыка петровского времени: псалмы, марши, патриотические песни и, конечно, канты — виватные, навигацкие, питейные, шуточные, торжественные, лирические и любовные.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Петровской эпохи и насладиться живой музыкой в исполнении Ансамбля Дмитрия Покровского!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
19:00 от 500 ₽

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