Виват орган!

Вечер органной музыки в Пермской филармонии

Приглашаем вас на торжественный вечер, посвященный главному музыкальному инструменту всех времен — органу. На сцене — солистка Пермской филармонии, лауреат международных конкурсов, обладательница премии «Органист года» Евгения Камянская и меццо-сопрано Мария Мустакаева, также являющаяся лауреаткой международных конкурсов.

В программе вечера представлены шедевры органной музыки, охватывающие эпоху барокко и современные произведения. Зрителей ожидает уникальный музыкальный диалог между голосом и органом, который создаст атмосферу гармонии и красоты.

Не упустите возможность насладиться великолепием звучания одного из самых мощных инструментов музыки. Это событие обязательно привлечет внимание всех ценителей искусства и любителей классической музыки.