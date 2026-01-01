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Виват орган!
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Виват орган!

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер органной музыки в Пермской филармонии

Приглашаем вас на торжественный вечер, посвященный главному музыкальному инструменту всех времен — органу. На сцене — солистка Пермской филармонии, лауреат международных конкурсов, обладательница премии «Органист года» Евгения Камянская и меццо-сопрано Мария Мустакаева, также являющаяся лауреаткой международных конкурсов.

В программе вечера представлены шедевры органной музыки, охватывающие эпоху барокко и современные произведения. Зрителей ожидает уникальный музыкальный диалог между голосом и органом, который создаст атмосферу гармонии и красоты.

Не упустите возможность насладиться великолепием звучания одного из самых мощных инструментов музыки. Это событие обязательно привлечет внимание всех ценителей искусства и любителей классической музыки.

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В других городах
Ноябрь
28 ноября суббота
19:00
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
от 750 ₽

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