Виват, Оперетта!

В изысканной атмосфере концертного зала музея-усадьбы Г.Р. Державина зрителей ждет незабываемый вечер, посвященный величайшим произведениям классической музыки. В программе триумфальные шедевры таких композиторов, как Имре Кальман, Франц Легар, Иоганн Штраус, Жак Оффенбах и многих других.
Талантливые солисты петербургских театров под управлением главного дирижера Александра Чернобаева порадуют публику своим мастерством. Среди них:
Станет также участником концерта Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга, основателем которого является Заслуженный деятель искусств России Владимир Попов. Их музыкальное сопровождение добавит особую магию вечеру.
Концерт пройдет в одном отделении и продлится 1 час 10 минут. Рекомендуемый возраст зрителей — 6+. Не упустите возможность насладиться величественной атмосферой и великолепной музыкой!