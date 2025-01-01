Меню
Виват, Оперетта!
Киноафиша Виват, Оперетта!

Виват, Оперетта!

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер музыкальных шедевров в музее-усадьбе Г.Р. Державина

В изысканной атмосфере концертного зала музея-усадьбы Г.Р. Державина зрителей ждет незабываемый вечер, посвященный величайшим произведениям классической музыки. В программе триумфальные шедевры таких композиторов, как Имре Кальман, Франц Легар, Иоганн Штраус, Жак Оффенбах и многих других.

Выдающиеся исполнители

Талантливые солисты петербургских театров под управлением главного дирижера Александра Чернобаева порадуют публику своим мастерством. Среди них:

  • Елена Заставная — сопрано, ведущая солистка театра «Зазеркалье», обладательница множества наград международных конкурсов. Ее яркая вокальная манера неизменно покоряет сердца слушателей.
  • Кирилл Лозакович — тенор, лауреат международных конкурсов, известный своей харизматичностью и виртуозной вокальной техникой.

Оркестр под руководством мастера

Станет также участником концерта Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга, основателем которого является Заслуженный деятель искусств России Владимир Попов. Их музыкальное сопровождение добавит особую магию вечеру.

Подробности о концерте

Концерт пройдет в одном отделении и продлится 1 час 10 минут. Рекомендуемый возраст зрителей — 6+. Не упустите возможность насладиться величественной атмосферой и великолепной музыкой!

Купить билет на концерт Виват, Оперетта!

Сентябрь
25 сентября четверг
19:00
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
от 500 ₽

