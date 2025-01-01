Меню
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Союз композиторов приглашает Вас на концерт-приношение «Виват Маэстро!»

Имя композитора Андрея Петрова известно многим. Его академическая и киномузыка завоевали признание как у меломанов, так и профессионалов, не только в России, но и за ее пределами. Запоминающиеся мелодии, интеллигентный юмор и душевная чистота его творчества сохраняют свой шарм и очарование по сей день.

В 2025 году мы отметим 95-летие со дня рождения Маэстро. В честь этого события Союз композиторов Санкт-Петербурга приглашает вас на концерт-приношение «Виват Маэстро!», которое пройдет в рамках Фестиваля современной музыки «Петербургские дожди».

Программа концерта

Это уникальная возможность услышать саундтреки Андрея Петрова к известным фильмам: «Берегись автомобиля», «Осенний марафон», «Служебный роман», «Жестокий романс» и многим другим. Кроме того, вас ждут симфонические шедевры Маэстро, такие как Концерт для скрипки с оркестром и Симфония-фантазия «Мастер и Маргарита».

Исполнители

На сцене Академической Капеллы выступит Симфонический оркестр «Таврический» под управлением народного артиста республики Кабардино-Балкария Михаила Голикова. Солистом вечера станет лауреат международных конкурсов Михаил Крутик, исполняющий партию на скрипке.

Мы ждем вас на свидании с настоящей музыкой! Фестиваль «Петербургские дожди» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза композиторов России.

Октябрь
9 октября четверг
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 300 ₽

