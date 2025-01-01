Вивальди. Времена года

Концерт «Времена года» в особняке Половцова

В самом центре Северной столицы, в роскошном интерьере знаменитого особняка Половцова, прозвучат всемирно известные «Времена года» Антонио Вивальди. Перед концертом гости смогут насладиться экскурсией по великолепным залам архитектурного шедевра Максимилиана Месмахера.

Шедевр барокко

«Времена года» Вивальди — это цикл концертов для скрипки с оркестром, который на протяжении веков восхищает зрителей по всему миру. Сегодня эта музыка считается одной из самых популярных и узнаваемых произведений эпохи барокко. Каждый концерт сопровождается сонетом — своего рода литературной программой, которая поможет глубже понять музыкальные образы. В этот вечер сонеты будут представлены в полном объеме, добавляя особую глубину к музыкальному восприятию.

Продолжение вечера

Второй частью программы станет Серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского. Это произведение отличается светлым, тонким и романтичным звучанием, в котором запечатлена красота, глубина чувств, покой и вдохновение.

Исполнение и рассадка

«Времена года» будут исполняться полным составом струнного оркестра, состоящего из 14 музыкантов и дирижёра, что придаст исполнению объемное звучание и создаст атмосферу симфонического концерта.

Экскурсия по парадным залам оплачивается дополнительно и возможна только при наличии билетов. Она начнется за час до начала концерта и продлится 1 час 20 минут.

Категории билетов