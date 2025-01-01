Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вивальди. Времена года
Киноафиша Вивальди. Времена года

Вивальди. Времена года

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Времена года» в особняке Половцова

В самом центре Северной столицы, в роскошном интерьере знаменитого особняка Половцова, прозвучат всемирно известные «Времена года» Антонио Вивальди. Перед концертом гости смогут насладиться экскурсией по великолепным залам архитектурного шедевра Максимилиана Месмахера.

Шедевр барокко

«Времена года» Вивальди — это цикл концертов для скрипки с оркестром, который на протяжении веков восхищает зрителей по всему миру. Сегодня эта музыка считается одной из самых популярных и узнаваемых произведений эпохи барокко. Каждый концерт сопровождается сонетом — своего рода литературной программой, которая поможет глубже понять музыкальные образы. В этот вечер сонеты будут представлены в полном объеме, добавляя особую глубину к музыкальному восприятию.

Продолжение вечера

Второй частью программы станет Серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского. Это произведение отличается светлым, тонким и романтичным звучанием, в котором запечатлена красота, глубина чувств, покой и вдохновение.

Исполнение и рассадка

«Времена года» будут исполняться полным составом струнного оркестра, состоящего из 14 музыкантов и дирижёра, что придаст исполнению объемное звучание и создаст атмосферу симфонического концерта.

Экскурсия по парадным залам оплачивается дополнительно и возможна только при наличии билетов. Она начнется за час до начала концерта и продлится 1 час 20 минут.

Категории билетов

  • Категория С: свободная рассадка с 8 ряда (без экскурсии)
  • Категория С (Экс): свободная рассадка с 8 ряда (с экскурсией в 19.10)
  • Категория В: свободная рассадка с 3 ряда (без экскурсии)
  • Категория В (Экс): свободная рассадка с 3 ряда (с экскурсией в 19.10)
  • Категория А: свободная рассадка 1-й и 2-й ряд (без экскурсии)
  • Категория А (Экс): свободная рассадка 1-й и 2-й ряд (с экскурсией в 19.10)

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 7 октября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
20:00 от 2600 ₽

В ближайшие дни

Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
28 августа в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Орган при свечах
0+
Классическая музыка
Орган при свечах
12 октября в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Ансамбль скрипачей & Орган
6+
Классическая музыка
Ансамбль скрипачей & Орган
18 сентября в 19:00 Белый зал Политехнического университета Петра Великого
от 440 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше