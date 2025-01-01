Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вивальди Времена года в Петрикирхе
Киноафиша Вивальди Времена года в Петрикирхе

Вивальди Времена года в Петрикирхе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт музыки Антонио Вивальди в Петрикирхе

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на захватывающее музыкальное путешествие с концертом «Времена года» Антонио Вивальди! Это произведение является настоящей жемчужиной классической музыки, которая не оставит равнодушными ни одного меломана.

Очарование каждого сезона

На концерте вы сможете услышать, как весна пробуждает природу, как летний зной окутывает вас теплом, как осень раскрашивает мир яркими красками и как зима звучит величественно и загадочно. Каждая нота оживает, позволяя вам насладиться атмосферой разных времен года.

Исполнители

Концерт будет представлен струнным квинтетом «TESORO» – музыкальным коллективом виртуозов, призером международных фестивалей и конкурсов. В составе исполнителей:

  • Мария Болтовская (скрипка)
  • Лилия Ситдыкова (скрипка)
  • Алексей Агеев (альт)
  • Елена Григорьева (виолончель)
  • Марина Николя (клавесин)
  • Анна Михеева (художественное слово)

Программа концерта

Вас ждёт исполнение следующих концертов:

  • Концерт № 1 ми мажор «Весна»
    • 1. Allegro. Пришла весна
    • 2. Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух
    • 3. Allegro, danza pastorale. Деревенский танец
  • Концерт № 2 соль минор «Лето»
    • 1. Allegro non molto. Жара
    • 2. Adagio – Presto. Летняя страда
    • 3. Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза
  • Концерт № 3 фа мажор «Осень»
    • 1. Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней
    • 2. Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные
    • 3. Allegro, la Caccia. Охота
  • Концерт № 4 фа минор «Зима»
    • 1. Allegro non molto. Сильный ветер
    • 2. Largo. У камина
    • 3. Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду

Полезная информация

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Обратите внимание! Места с ограниченной видимостью сцены стоят 599 рублей.

Специальное предложение: 01.06 и 22.06 экскурсия по собору Петрикирхе входит в стоимость билетов первых трёх рядов партера. Начало экскурсии за час до концерта.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу величественной классической музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:30 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
17:00 от 599 ₽

В ближайшие дни

Орган при свечах
0+
Классическая музыка
Орган при свечах
29 августа в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее
6+
Классическая музыка Неоклассика
Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди в Оранжерее
17 сентября в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
6+
Классическая музыка
Вокальный вечер. «Мелодии Победы»
4 ноября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше