Вивальди Времена года в Петрикирхе

Концерт музыки Антонио Вивальди в Петрикирхе

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на захватывающее музыкальное путешествие с концертом «Времена года» Антонио Вивальди! Это произведение является настоящей жемчужиной классической музыки, которая не оставит равнодушными ни одного меломана.

Очарование каждого сезона

На концерте вы сможете услышать, как весна пробуждает природу, как летний зной окутывает вас теплом, как осень раскрашивает мир яркими красками и как зима звучит величественно и загадочно. Каждая нота оживает, позволяя вам насладиться атмосферой разных времен года.

Исполнители

Концерт будет представлен струнным квинтетом «TESORO» – музыкальным коллективом виртуозов, призером международных фестивалей и конкурсов. В составе исполнителей:

Мария Болтовская (скрипка)

Лилия Ситдыкова (скрипка)

Алексей Агеев (альт)

Елена Григорьева (виолончель)

Марина Николя (клавесин)

Анна Михеева (художественное слово)

Программа концерта

Вас ждёт исполнение следующих концертов:

Концерт № 1 ми мажор «Весна» 1. Allegro. Пришла весна 2. Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух 3. Allegro, danza pastorale. Деревенский танец

Концерт № 2 соль минор «Лето» 1. Allegro non molto. Жара 2. Adagio – Presto. Летняя страда 3. Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза

Концерт № 3 фа мажор «Осень» 1. Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней 2. Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные 3. Allegro, la Caccia. Охота

Концерт № 4 фа минор «Зима» 1. Allegro non molto. Сильный ветер 2. Largo. У камина 3. Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду



Полезная информация

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Обратите внимание! Места с ограниченной видимостью сцены стоят 599 рублей.

Специальное предложение: 01.06 и 22.06 экскурсия по собору Петрикирхе входит в стоимость билетов первых трёх рядов партера. Начало экскурсии за час до концерта.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу величественной классической музыки!