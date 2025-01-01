Вивальди Времена года в Петрикирхе

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на захватывающее музыкальное путешествие с концертом «Времена года» Антонио Вивальди! Это произведение является настоящей жемчужиной классической музыки, которая не оставит равнодушными ни одного меломана.
На концерте вы сможете услышать, как весна пробуждает природу, как летний зной окутывает вас теплом, как осень раскрашивает мир яркими красками и как зима звучит величественно и загадочно. Каждая нота оживает, позволяя вам насладиться атмосферой разных времен года.
Концерт будет представлен струнным квинтетом «TESORO» – музыкальным коллективом виртуозов, призером международных фестивалей и конкурсов. В составе исполнителей:
Вас ждёт исполнение следующих концертов:
Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.
Обратите внимание! Места с ограниченной видимостью сцены стоят 599 рублей.
Специальное предложение: 01.06 и 22.06 экскурсия по собору Петрикирхе входит в стоимость билетов первых трёх рядов партера. Начало экскурсии за час до концерта.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу величественной классической музыки!