Вивальди. Времена года при свечах

Концерт в церкви Яани Кирик: Вивальди и Дворжак

В церкви Яани Кирик в Санкт-Петербурге прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди — цикл концертов для скрипки с оркестром, который много веков восхищает публику по всему миру. Это одно из самых известных и узнаваемых произведений барочной музыки, успевшее занять важное место в классическом репертуаре.

В программе также представлена «Серенада для струнного оркестра» Антонина Дворжака, которая считается одной из жемчужин его творчества. Это произведение удивляет своей мелодичностью и гармоничностью.

Концерт будет исполняться полным составом струнного оркестра из 14 музыкантов и дирижёра. Такое коллективное звучание придаст музыке особую атмосферу и объемность, создавая уникальное ощущение симфонического концерта.

Событие понравится как любителям барочной музыки, так и поклонникам классических произведений. Неповторимая атмосфера старинной церкви сделает этот вечер незабываемым.