Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вивальди. Времена года при свечах
Киноафиша Вивальди. Времена года при свечах

Вивальди. Времена года при свечах

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт в церкви Яани Кирик: Вивальди и Дворжак

В церкви Яани Кирик в Санкт-Петербурге прозвучат «Времена года» Антонио Вивальди — цикл концертов для скрипки с оркестром, который много веков восхищает публику по всему миру. Это одно из самых известных и узнаваемых произведений барочной музыки, успевшее занять важное место в классическом репертуаре.

В программе также представлена «Серенада для струнного оркестра» Антонина Дворжака, которая считается одной из жемчужин его творчества. Это произведение удивляет своей мелодичностью и гармоничностью.

Концерт будет исполняться полным составом струнного оркестра из 14 музыкантов и дирижёра. Такое коллективное звучание придаст музыке особую атмосферу и объемность, создавая уникальное ощущение симфонического концерта.

Событие понравится как любителям барочной музыки, так и поклонникам классических произведений. Неповторимая атмосфера старинной церкви сделает этот вечер незабываемым.

Купить билет на концерт Вивальди. Времена года при свечах

Помощь с билетами
В других городах
Август
22 августа суббота
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 600 ₽
29 августа суббота
22:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке
6+
Джаз

Магия свечей. Стинг. Трибьют в особняке

31 октября в 20:30 Дом Архитектора
от 2500 ₽
Антон Борисов. Стендап-концерт
18+
Юмор

Антон Борисов. Стендап-концерт

26 августа в 19:00 Stage Standup Club
от 1000 ₽
Орган при свечах: топ-10. Культовые саундтреки и золотая классика
6+
Классическая музыка Неоклассика

Орган при свечах: топ-10. Культовые саундтреки и золотая классика

1 сентября в 20:00 Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше