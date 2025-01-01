Меню
Вивальди. Времена года. Pratum Integrum
Билеты от 500₽
Киноафиша Вивальди. Времена года. Pratum Integrum

Вивальди. Времена года. Pratum Integrum

6+
Продолжительность 80 минут без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Музыка Вивальди в концертном зале Зарядье

Оркестр Pratum Integrum под руководством художественного руководителя Сергея Фильченко приглашает вас на завораживающий концерт, посвящённый знаменитому композитору Антонио Вивальди.

Вивальди и его наследие

Антонио Вивальди – это имя, которое невозможно отделить от музыкальной истории Венеции XVIII века. Хотя композитор закончил свою жизнь в бедности и забвении, его музыка сегодня звучит по всему миру. Известные «Времена года» – четыре концерта для скрипки и струнных, которые приобрели огромную популярность, написаны именно им.

Поэтическое сопровождение

Интересный факт – к каждому концерту при публикации были приложены анонимные сонеты, предположительно написанные самим Вивальди. Эти короткие стихотворения раскрывают основные образы музыки, создавая дополнительную глубину восприятия.

Музыка, говорящая сама за себя

В своих произведениях Вивальди мастерски использует звуки природы. Скрипки «шелестят листьями и травами», альты «гавкают, как собака». Через музыку композитор передает атмосферу смены времён года: щебет птиц, томительный зной, освежающую летнюю грозу, охоту и скачки, а также весёлый крестьянский праздник урожая, где пассажи скрипки имитируют звук льющегося вина.

Не пропустите уникальную возможность насладиться подлинным шедевром классической музыки в исполнении талантливых музыкантов!

Расписание

17 октября
17 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

